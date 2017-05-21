Она выучила китайский, он принял православие: как семейное счастье стирает границы

Новости Беларуси. В словарях можно найти не менее 25 способов признаться в любви по-китайски. Кроме прямолинейного «Я люблю тебя», есть и «Я буду наливать тебе чай вечно, ты не против?». О том, что жители страны спящего дракона в любви истинные знатоки, свидетельствует фантастическая населенность Китая. Сегодня каждый пятый в мире – китаец. Белорусское Инь и китайское Ян героев нашего следующего репортажа когда-то встретились в витебском общежитии, а сейчас живут в Минске и у них уже двое детей. И они планируют третьего. Жуймин принял православие, Катя выучила китайский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что-то наподобие нашего детского «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» – любимая китайская забава маленькой Ариши. Дети Кати и Жуймина с пеленок впитывают сразу два языка, две культуры.

Екатерина Изобова:

Это про еду – это любимая тема китайцев, готовим морковку, пельмени делаем, потом муку сыпем, потом хороший ребенок и щекочем…

Кстати, в этой китайско-белорусской семье кулинарные полюса словно перевернулись. Даже китайский чай на столе – только для гостей – как дань традиции.

Жуймин Бао:

Мое любимое блюдо не китайское, а наоборот! Тушенка с макаронами – самое мое любимое. А Екатерина китайскую любит.

Самому Жуймину теперь больше по вкусу сытная белорусская кухня. Ну а деликатесами Поднебесной балует супругу.

Екатерина Изобова:

У нас один ящик полностью забит китайскими приправами.

Впрочем, приправить национальные блюда глава семьи не прочь и белорусскими продуктами.

Жуймин Бао:

Суп очень похож. Я делаю щи, есть похожий, только у нас нету сметаны. Мне очень нравятся здесь молочные продукты, я очень люблю и пью много.

К сыну Катерина обращается только на китайском. Язык выучила с помощью свекрови. С тех пор, как родились внуки, та в Минске – частый гость.

Жуймин Бао:

Моя мама очень любит ее, как родную дочку. Конечно, культура разная, но это не влияет.

У этой пары любовь, судя по всему, случилась с первого взгляда…

Екатерина Изобова:

Он шел такой стильный, длинные волосы, у меня прям челюсть и отвалилась. Я так: «О, какой мужчина. Мне б такого!»

Жуймин Бао:

Она очень добрая,красивая, да. Но для меня главное – духовный мир.

Они вместе учились в витебском университете. С тех пор в Беларуси сложилась не только семья, но и карьера. В Поднебесной Жуймин не был 10 лет.

Жуймин Бао:

У вас страна очень спокойная, безопасная и обучение очень хорошее.

Да и главные ценности ведь совпадают.

Екатерина Изобова:

Я заметила, когда свекровь приезжала, у них заботятся, когда человек заболеет, о семейном благополучии.

Кстати, несмотря на теплые отношения и с тещей, анекдоты на эту тему Жуйминю не чужды.

Принял не только менталитет супруги, но и религию. Крестился в православную веру.

Жуймин Бао:

Это не объяснить, чувствую, что сердцу и душе близко.

Теперь при знакомстве Жуймин представляется Святославом. Чем привлекает еще больше внимания к их яркой паре.

Еще Конфуций говорил: «Государство – это большая семья, а семья – малое государство». Следуя китайской мудрости и глядя на эту семью понимаешь: почему и на глобальном уровне нашим странам так легко найти общий язык.

Жуймин Бао:

Мне больше всего нравится здесь природа и воздух. Это мой дом.