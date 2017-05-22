Как вертится Земля: Гомель стал первым городом в мире со школой, оборудованной маятником Фуко

Новости Беларуси. Почувствовать вращение Земли. Гомель стал первым городом на планете, где появилась школа, оборудованная маятником Фуко.

Находясь на Земле, человек не чувствует вращения планеты, но каждую секунду мы пролетаем в космосе около 300 метров. Впервые наглядно это продемонстрировал в XIX веке на опыте с гигантским маятником французский физик Жан Бернар Леон Фуко.

Сегодня на планете существует порядка 30 подобных устройств. Этот маятник стал третьим в Беларуси, но при этом он самый тяжелый в мире. Масса шара – 60 килограммов. Кроме того маятник оборудован электромагнитной системой со светодиодной индикацией, позволяющей неограниченно долго наблюдать суточное вращение Земли.

Валерия Ромашкина, учащийся средней школы № 69 Гомеля:

В нашей школе появился маятник. Он нужен, чтобы понять, как вертится Земля и как устроен мир.

Александр Машкаров, директор средней школы № 69 Гомеля:

Уникальность нашего маятника в том, что он самый большой в мире. Высота подвеса – 12,5 м, но шар весит 60 кг. Аналогов сегодня нет.

В планах администрации превратить атриум школы в образовательный центр по изучению астрономии.

Год науки стал для Гомеля поистине «астрономическим». В городе спустя почти 30 лет вновь появились сначала планетарий, а теперь и маятник Фуко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.