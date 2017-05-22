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Как вертится Земля: Гомель стал первым городом в мире со школой, оборудованной маятником Фуко

22 мая 2017 05:45
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Новости Беларуси. Почувствовать вращение Земли. Гомель стал первым городом на планете, где появилась школа, оборудованная маятником Фуко.

Находясь на Земле, человек не чувствует вращения планеты, но каждую секунду мы пролетаем в космосе около 300 метров. Впервые наглядно это продемонстрировал в XIX веке на опыте с гигантским маятником французский физик Жан Бернар Леон Фуко.

Сегодня на планете существует порядка 30 подобных устройств. Этот маятник стал третьим в Беларуси, но при этом он самый тяжелый в мире. Масса шара – 60 килограммов. Кроме того маятник оборудован электромагнитной системой со светодиодной индикацией, позволяющей неограниченно долго наблюдать суточное вращение Земли.

Валерия Ромашкина, учащийся средней школы № 69 Гомеля:
В нашей школе появился маятник. Он нужен, чтобы понять, как вертится Земля и как устроен мир.

Александр Машкаров, директор средней школы № 69 Гомеля:
Уникальность нашего маятника в том, что он самый большой в мире. Высота подвеса – 12,5 м, но шар весит 60 кг. Аналогов сегодня нет.

В планах администрации превратить атриум школы в образовательный центр по изучению астрономии.

Год науки стал для Гомеля поистине «астрономическим». В городе спустя почти 30 лет вновь появились сначала планетарий, а теперь и маятник Фуко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Год науки

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