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12 апреля изменения в движении наземного транспорта в Минске. Метро будет работать по расписанию буднего дня

11 апреля 2014 19:13
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Новости Беларуси. Автовладельцам и пассажирам общественного транспорта в субботу и воскресенье лучше исключить из своего маршрута перекресток улиц Слободской и Есенина. Из-за ремонта дорожного полотна «зеленый свет» дадут только автобусу №119.

В выходные капитальный ремонт развернется и на улице Притыцкого. Троллейбусное движение будет отменено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А вот столичная подземка завтра будет работать в усиленном режиме. В связи с республиканском субботником поезда метрополитена 12 апреля будут курсировать по расписанию буднего дня.

Изменится и график движения наземного  транспорта.

# общество # Работа транспорта в Минске

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