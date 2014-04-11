12 апреля изменения в движении наземного транспорта в Минске. Метро будет работать по расписанию буднего дня

Новости Беларуси. Автовладельцам и пассажирам общественного транспорта в субботу и воскресенье лучше исключить из своего маршрута перекресток улиц Слободской и Есенина. Из-за ремонта дорожного полотна «зеленый свет» дадут только автобусу №119.

В выходные капитальный ремонт развернется и на улице Притыцкого. Троллейбусное движение будет отменено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А вот столичная подземка завтра будет работать в усиленном режиме. В связи с республиканском субботником поезда метрополитена 12 апреля будут курсировать по расписанию буднего дня.

Изменится и график движения наземного транспорта.