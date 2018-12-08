Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

Новости Беларуси. Пятеро из них пытались незаконно прорваться в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничники подчеркивают: охрана государственной границы – дело общее, и дружинники – ветераны службы или просто неравнодушные люди, которые проживают в приграничной зоне. Таких только в Гродненской области 250 человек.

Следить за обстановкой в приграничье, подмечать подозрительных людей или автомобили, а если надо, и принять непосредственное участие в задержании нарушителя. Их работа не всегда видна на первый взгляд, но помощь неоценима. На ежегодном слете наградили около 70-ти лучших добровольных дружинников.

Николай Апон, командир добровольной дружины пограничного режима при Поречском сельском исполнительном комитете:

Наша Поречская сторона богата грибами, ягодами, клюквой. И в летний период, особенно в теперешнее время, всякие бывают. Которые под видом того, что собирают грибы, стараются попасть не только в пограничную зону, но и в пограничную полосу. Местное население никогда в сторонке не бывает. Они всегда информируют, где кто попадает, где кто едет.

Сергей Савчук, заместитель начальника Гродненской пограничной группы:

Помощь местного населения, добровольных дружин сложно переоценить, потому что на сегодняшний день без них невозможна качественная охрана государственной границы.