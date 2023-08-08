Другая тактика. Под Борисовом военнослужащие отработали применение противотанковых управляемых ракет

Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом военнослужащие минской механизированной бригады отработали применение противотанковых управляемых ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дополнительная практика для военных и проверка навыков наводчиков и командиров экипажей, которым необходимо научиться действовать в любой боевой обстановке.

Владимир Струй, командир танковой роты:

Мы тоже не живем с закрытыми глазами. Мы все видим и для себя делаем какие-то выводы, принимаем соответствующие действия для усовершенствования навыков. Действия при вооружении – немножко тактика другая. Стрельба немножко меняется, не как раньше была. Все идет на планку выше.