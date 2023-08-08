Прямой эфир

Другая тактика. Под Борисовом военнослужащие отработали применение противотанковых управляемых ракет

08 августа 2023 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом военнослужащие минской механизированной бригады отработали применение противотанковых управляемых ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Другая тактика. Под Борисовом военнослужащие отработали применение противотанковых управляемых ракет-1

Это дополнительная практика для военных и проверка навыков наводчиков и командиров экипажей, которым необходимо научиться действовать в любой боевой обстановке.

Другая тактика. Под Борисовом военнослужащие отработали применение противотанковых управляемых ракет-4

Владимир Струй, командир танковой роты:
Мы тоже не живем с закрытыми глазами. Мы все видим и для себя делаем какие-то выводы, принимаем соответствующие действия для усовершенствования навыков. Действия при вооружении – немножко тактика другая. Стрельба немножко меняется, не как раньше была. Все идет на планку выше.

Другая тактика. Под Борисовом военнослужащие отработали применение противотанковых управляемых ракет-7

Наводчикам боевых машин в ходе тренировки приходилось поражать объекты условного противника на дальности около двух километров из танка Т-72. Этому предшествовала большая теоретическая и практическая подготовка – многочасовые занятия в огневом городке, вождение на танкодроме и выполнение контрольных стрельб.

# Военные учения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области готовятся к «Дажынкам-2023». Где развернётся праздник и что ожидает гостей?
08 августа 2023 14:27

В Минской области готовятся к «Дажынкам-2023». Где развернётся праздник и что ожидает гостей?

Новое издание Красной книги готовят в Беларуси. Бурый медведь рискует покинуть страницы
08 августа 2023 14:19

Новое издание Красной книги готовят в Беларуси. Бурый медведь рискует покинуть страницы

Новый штамм COVID-19 выявлен в Индии
08 августа 2023 14:17

Новый штамм COVID-19 выявлен в Индии