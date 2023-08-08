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Новое издание Красной книги готовят в Беларуси. Бурый медведь рискует покинуть страницы

08 августа 2023 14:19
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Новости Беларуси. В Беларуси идет подготовка нового издания Красной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые приступили к мониторингу численности животных, чтобы к 2025 году определиться, кого исключить, а кого в ней оставить.

Новое издание Красной книги готовят в Беларуси. Бурый медведь рискует покинуть страницы-1

Рискует покинуть страницы издания бурый медведь. По экспертной оценке, его численность в Беларуси находится на уровне 550-700 особей. При этом свыше 70 % всех косолапых сосредоточено в Витебской области. В вопросе об исключении животного из Красной книги ученые руководствуются следующим принципом: численность в популяции должна быть устойчивой. Окончательное решение принимает Минприроды на основе данных Национальной академии наук Беларуси.

# Животные # общество # Фотофакт

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