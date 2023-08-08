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В Минской области готовятся к «Дажынкам-2023». Где развернётся праздник и что ожидает гостей?

08 августа 2023 14:27
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе идут последние приготовления к главному празднику хлеборобов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области готовятся к «Дажынкам-2023». Где развернётся праздник и что ожидает гостей?-1

В этом году районный фестиваль тружеников села «Дажынкі-2023» развернется в агрогородке Боровое. Чем ближе праздник, тем больше хлопот. Работы по преображению населенного пункта ведутся ежедневно: приводят в порядок общественные территории, ремонтируют дороги, социальные объекты, административные здания и жилфонд. Напомнім, районный праздник тружеников села ждут уже в сентябре.

В Минской области готовятся к «Дажынкам-2023». Где развернётся праздник и что ожидает гостей?-4

Игорь Кулаковский, председатель Боровского сельсовета:
Планируется вначале провести праздник деревни, а потом сюда приедут гости со всего района, и будет проводиться праздничное мероприятие по «Дажынкам». Традиционно это будет шествие организаций, сельхозпредприятий наших. Потом будет торжественная часть, то есть чествование победителей.

В Минской области готовятся к «Дажынкам-2023». Где развернётся праздник и что ожидает гостей?-7

Агрогородок Боровое – самый крупный населенный пункт Боровского сельсовета. Здесь зарегистрировано более 160 домовладений и около 400 местных жителей. Летом население увеличивается в два-три раза.

# Дожинки # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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