В Минской области готовятся к «Дажынкам-2023». Где развернётся праздник и что ожидает гостей?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе идут последние приготовления к главному празднику хлеборобов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом году районный фестиваль тружеников села «Дажынкі-2023» развернется в агрогородке Боровое. Чем ближе праздник, тем больше хлопот. Работы по преображению населенного пункта ведутся ежедневно: приводят в порядок общественные территории, ремонтируют дороги, социальные объекты, административные здания и жилфонд. Напомнім, районный праздник тружеников села ждут уже в сентябре.

Игорь Кулаковский, председатель Боровского сельсовета:

Планируется вначале провести праздник деревни, а потом сюда приедут гости со всего района, и будет проводиться праздничное мероприятие по «Дажынкам». Традиционно это будет шествие организаций, сельхозпредприятий наших. Потом будет торжественная часть, то есть чествование победителей.