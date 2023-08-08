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Новый штамм COVID-19 выявлен в Индии

08 августа 2023 14:17
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В Индии выявлены случаи заражения новым подвариантом коронавируса. Ему дали название Eris: новый штамм сейчас быстро распространяется в Великобритании, информирует РИА Новости со ссылкой на Economic Times. 

Новый подвариант происходит от штамма Omicron. В прошлом месяце его обнаружили в Великобритании. Сообщается, что опасений штамм не вызывал, но представители научного сообщества обращают внимание на то, с какой стремительной скоростью вирус распространяется. Отмечается и рост числа заболевших. 

По данным Минздрава Индии, за прошедшие сутки в стране выявлены 54 носителя этого подвида коронавируса. Общее число заболевших составило 1574 человека. 

# Коронавирус # общество

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