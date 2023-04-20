Дрон, спутник и ловушки. Как учёные борются с вредителями на полях?

Вирусы, бактерии, насекомые, грызуны, крупные животные – растения на полях сталкиваются со множеством угроз. И чтобы все эти факторы не повлияли на урожай, ученые круглый год наблюдают за поведением того или иного микроорганизма.

Елена Жук, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории фитопатологии Института защиты растений НАН Беларуси:

Мы не можем истребить полностью вид. Потому что на место его придет другой – более агрессивный. Нельзя представить, какие могут быть последствия. Задача аграриев – сдерживать развитие грибных патогенов на уровне, когда они просто присутствуют, но не приводят к последствиям. Проблема в том, что нет определенных десятка или сотни заболеваний, с которыми нужно бороться. Каждый год с полей стран-соседей приходит что-то новое.

Елена Якимович, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научным вопросам Института защиты растений НАН Беларуси:

Нас беспокоят приходящие, новые виды. Со стороны Гродненской области – это мак самосейка. Со стороны Украины – амброзия. Достаточно много за последние годы много стало появляться мелколепестника канадского. После прихода нового заболевания на отечественные посевы стартует кропотливая работа. Ученые на испытательных полях начинают изучать незваного гостя.

Александр Чирик, младший научный сотрудник лаборатории энтомологии, председатель Совета молодых ученых Института защиты растений НАН Беларуси:

В прошлом году впервые были обнаружены стеблевые пилильщики. Для нашей страны они являются относительно новыми вредителями. Они вредят зерновым культурам. Тем самым снижается урожайность, качество зерна. После того как грибок или вирус исследован, ученые предлагают план контроля за вредителем. И в ход идут современные технологии. Сейчас ученые тестируют дрон в качестве помощника.

Ольга Шкляревская, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Института защиты растений НАН Беларуси:

Так как инвазивные виды распространяются и произрастают на различных территориях, а также в малодоступных, где человек иногда не может дойти, поэтому могут испытываться при обработке дроны, которые при помощи пульта управления будут долетать до всех зон, до которых не дошел человек. Кроме того, уже началась работа со спутником. Ученые из космоса получают информацию по обработке картофеля от различных болезней в период вегетации. Также для борьбы с вредителями используются различные ловушки.

Елена Якимович:

Это могут быть световые ловушки, феромонные, клеевые. Путем использования ловушек мы можем не только ловить их и опознавать, можем также осуществлять вылов этих насекомых и снижать их численность. Стоит понимать, что полностью истребить вид нельзя, но и пускать все на самотек тоже опасно. Если из зараженных зерен произвести хлеб или корм для животных, то он может навредить здоровью потребителя. Елена Якимович:

Мы очень сильно ограничили распространение таких многолетних растений, как пырей, виды осоты, бодяка. Благодаря применению глифосатов на полях республики около 1 миллиона га ежегодно обрабатывается этими препаратами.