А вы знали, что пионы лучше не сажать весной? Раскрываем секреты выращивания этих цветов

Царь цветов, или цветок императора. Пионы – одни из древнейших цветов в мире. По утверждениям геологов, они существуют более двух тысяч лет. Пьянящий аромат, крупные бутоны и сочная зелень никого не оставляют равнодушными, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Растение прекрасно впишется практически в любой ландшафтный дизайн. При этом, несмотря не королевскую красоту, оно очень выносливое и совсем некапризное.

Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Пионы – культура очень благодарная, которая отзывается даже на минимальный уход. Однако есть нюансы, если их не выполнить, то все-таки растение будет чувствовать себя не совсем комфортно. На песчаных почвах растение будет расти, однако цветочки будут более мелкие. На совсем глинистых почвах растение будет тоже расти и крупнее будут цветки, но все равно комфортно чувствовать себя это растение не будет.

Вырастить цветы можно практически на любой почве, но для этого надо подготовить посадочную яму и выбрать оптимальное время. Учитывая климатические условия нашей страны, лучше всего совершать посадку с середины августа и до конца сентября. А вот весна – не самое подходящее время. Древовидные, японские, махровые. Какие пионы можно увидеть на выставке в Минске? Подробнее здесь.

Валентина Гайшун:

Растения, посаженные весной, больше болеют. Для того, чтобы посадить на так называемой неудобной земле, деленка – часть пиона, оптимальная деленочка – это три-пять почек наверху и длина корня 15-20 сантиметров. Если почка оголилась, нужно добавить земли и присыпать ее. На песчаных почвах она должна быть прикрыта минимум на пять сантиметров, а на глинистых – на три.

Валентина Гайшун:

На песчаных землях мы приготовили яму, заполнили ее плодородной землей, посадили эту деленочку, обжали хорошенько землю руками и полили как минимум полведра водички. На глинистых почвах надо сделать дренаж в яме, чтобы вода не задерживалась, потому что будет застой воды, и будет болеть ботритисом. Но на глинистой земле почечку лучше засыпать землей подготовленной на три сантиметра. На таких же землях, как у нас, земля хоть и легкая, но нормальная, плодородная, яма выкапывается, добавляется органическое удобрение, закрывается опять-таки землей, деленка стандартная ставится посреди ямы и присыпается на пять сантиметров и поливается водой. Первый год пионы, когда отрастают, кустики такие немножко хиленькие, слабенькие, нежелательно им не давать цвести. Если даже образовался бутончик, надо выщипать.