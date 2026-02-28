День открытых дверей прошел в БГПУ имени Максима Танка

Узнать о наиболее востребованных профессиях, а также увидеть, как живут студенты. Сегодня такая возможность была у будущих абитуриентов. В Белорусском государственном педагогическом университете имени максима Танка прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старшеклассникам из разных регионов страны рассказали о необходимых документах для поступления в вуз, а также проходных баллах и будущем трудоустройстве. У школьников была возможность пообщаться со студентами и узнать подробнее о процессе обучения.

Виктория Кулешова, учащаяся средней школы № 30 Бобруйска:

Я буду поступать на факультет эстетического образования на специальность «черчение и компьютерная графика». Поступать на эту специальность планировала, потому что отучилась в художественной школе нашей. И многие преподаватели говорят, что сюда стоит поступать, и рекомендуют это место. Очень отзывчивые здесь люди, очень отзывчивые студенты. Все объяснили, все показали.

Анна Житкевич, учащаяся средней школы № 2 г.п. Городея Несвижского района:

Я хочу поступать на специальное инклюзивное образование. Считаю, что на день открытых дверей очень полезно приходить всем, потому что здесь рассказывают очень нужную информацию, все, что надо, проконсультируют, расскажут, помогут. И считаю, хорошо, что организовывают такое, и часто. Рада приехать посмотреть тоже.