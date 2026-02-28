Мобильная выставка «Не вернувшимся из полета» открылась в Минске

Подвигу советских авиаторов посвящается. В Минске открылась мобильная выставка «Не вернувшимся из полета». Экспозиция развернулась в столичной 21-й школе, которая носит имя легендарного летчика Николая Гастелло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Гастелло:

Хочу сказать слова благодарности всем людям, которые задействованы: и краеведам нашим, и поисковикам. Благодаря их работе удалось восполнить настоящий подвиг по крупицам. В то же время и торжественный миг, и трагедию как для летчика, для нас, живущих. Еще раз подвиг показывает, для чего люди жили, боролись, умирали.