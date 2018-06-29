На субботу 30 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной стал сильный ветер.

По сведениям Белгидромета, в субботу будет облачная с прояснениями погода. На восточных территориях страны ожидаются дожди. Днём по Гомельской и Могилёвской областям пройдут сильные дожди.

Прогнозируется северный ветер от 6 до 11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. В светлое время суток ожидается усиление ветра на большей части территории Беларуси с порывами до 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +9... 15°С, по юго-востоку будет до +18°С. Днём воздух нагреется до +15... +21°С.