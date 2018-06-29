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На субботу 30 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

29 июня 2018 12:43
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Новости Беларуси. На 30 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной стал сильный ветер.  

По сведениям Белгидромета, в субботу будет облачная с прояснениями погода. На восточных территориях страны ожидаются дожди. Днём по Гомельской и Могилёвской областям пройдут сильные дожди.  

Прогнозируется северный ветер от 6 до 11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. В светлое время суток ожидается усиление ветра на большей части территории Беларуси с порывами до 15-20 м/с.  

Ночью столбик термометра опустится до +9... 15°С, по юго-востоку будет до +18°С. Днём воздух нагреется до +15... +21°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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