Драконы, каллиграфия и чай – в Минске прошёл День китайской культуры! Как это было?

Новости Беларуси. Сегодня, 27 мая, у Минской городской ратуши презентовали богатство искусства и культуры Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А связующим звеном стал чай. С давних времен китайцы угощают своих гостей этим напитком, что глубоко отражает особенности Китая как дружелюбной, гостеприимной и цивилизованной страны. Здесь даже сформировано собственное уникальное чайное искусство. С ним и познакомили всех минчан и гостей столицы. Оценила аромат чая и наш корреспондент Екатерина Капылович.

София Осипова с февраля изучает китайский. Пока знает всего несколько фраз, но желание заговорить на языке Поднебесной огромное. Вместе с мамой пришла на праздник в Верхний город – общаться с прямыми носителями и буквально впитывать восточный колорит.

Карина Осипова:

Изучать язык без культуры, без возможности соприкоснуться с этим – это, наверное, немножко не то. Поэтому мы пришли сюда, чтобы, во-первых, прикоснуться к этому, посмотреть колорит страны. И нам очень здесь нравится. София Осипова:

Мне понравился мастер-класс, как я делала символ гармонии. И мы пробовали чаи – они очень вкусные были.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Сегодня в Минске на площади Свободы можно отведать традиционную китайскую кухню, поучаствовать в чайной церемонии, сфотографироваться с традиционными китайскими героями и даже попробовать написать иероглифы. У меня получилось «Столичное телевидение».

Ажиотаж у интерактивных площадок огромный – много желающих получить папирус с написанными под заказ иероглифами. Оживленно у торговых точек, где представлена традиционная китайская кухня, во главе которой чай. Этот напиток давно стал визитной карточкой страны и несет в себе ее историю и культуру.

Сяоюй Линь:

Чай разливается таким образом, чтобы вся церемония была пропитана запахом чая. В традиционной церемонии люди не берут чашки руками, а используют деревянный инструмент наподобие пинцета.

Дипломатические и дружеские белорусско-китайские связи исчисляются тремя десятками лет. Сотрудничество с каждым годом только крепчает. Дружба между двумя народами становится более прочной. А такие праздники позволяют еще больше узнать о культуре и традициях Поднебесной.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Мероприятие называется «Чай для гармонии мира». Это мероприятие нацелено на дальнейшее содействие культурному обмену и взаимному обогащению между Китаем и Беларусью.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Очень приятно, что сегодня к нам приехали представители самобытной интересной китайской культуры, которые знакомят жителей Минска с ней. И я думаю, что никто не уйдет равнодушным. Каждый унесет с собой частичку китайской культуры, потому что это культура, которая действительно заслуживает глубокого уважения.