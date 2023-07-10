Дожди и грозы. Вероятность осадков в Беларуси достигает 90%

Новости Беларуси. Ограничения на посещения лесов действуют в 73 районах Беларуси, а вот полные запреты сняты повсеместно. Это результат установившейся погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При умеренно жаркой погоде дожди и грозы ожидаются и сегодня, 10 июля. Температура воздуха составит от +19 до 27 градусов тепла. Жарче всего будет по юго-западу страны. Что касается осадков, то в северной половине Беларуси их выпало намного меньше, чем на остальной территории. Там недостаток влаги в почве сохраняется. Это влияет на формирование урожая: часть зерновых культур, пострадавших от продолжительной засухи, хозяйства убирают на кормовые цели.