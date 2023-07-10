Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилёв. Президент уже прибыл на завод лифтового машиностроения

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Могилев. Глава государства прибыл на завод лифтового машиностроения. Александр Лукашенко заслушает доклады о социально-экономическом развитии региона, текущей работе и перспективах развития предприятия, ознакомится с образцами выпускаемой продукции холдинга «Могилевлифтмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История предприятия начинается в 1966 году, когда в Советском Союзе стали чаще строить многоэтажные дома, которые необходимо было обеспечивать лифтами. Уже к середине 1970-х завод стал флагманом отрасли. Качество продукции проверено временем, что теперь позволяет предприятию чувствовать себя на рынке уверенно. Об этом говорят и объемы экспорта: в 2022 году «Могилевлифтмаш» перевыполнил план. В списке основных зарубежных потребителей – страны СНГ.