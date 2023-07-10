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Волынская резня. В Национальной библиотеке откроется выставка о геноциде поляков украинскими националистами

10 июля 2023 07:34
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Новости Беларуси. «Забытый геноцид. Волынская резня». Книжно-документальная выставка откроется сегодня, 10 июля, в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки Беларуси к 80-летию «кровавого воскресенья» на Волыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волынская резня. В Национальной библиотеке откроется выставка о геноциде поляков украинскими националистами-1

11 июля 1943 года украинские националисты массового уничтожили польское население. Минчанам и гостям столицы предлагают осмыслить трагические события прошлого, которые повториться ни в коем случае не должны.

Волынская резня. В Национальной библиотеке откроется выставка о геноциде поляков украинскими националистами-4

В экспозиции, приуроченной к скорбной дате, представлено около 60 документов из фонда главного книгохранилища нашей страны.

# Выставка # общество # Фотофакт

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