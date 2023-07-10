Волынская резня. В Национальной библиотеке откроется выставка о геноциде поляков украинскими националистами

Новости Беларуси. «Забытый геноцид. Волынская резня». Книжно-документальная выставка откроется сегодня, 10 июля, в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки Беларуси к 80-летию «кровавого воскресенья» на Волыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 июля 1943 года украинские националисты массового уничтожили польское население. Минчанам и гостям столицы предлагают осмыслить трагические события прошлого, которые повториться ни в коем случае не должны.