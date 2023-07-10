В Борисовском учебном центре проходят практические занятия по вождению армейских машин

Евгений Анкудович, руководитель вождения:

Здесь четыре участка на автодроме. Мы обучаем специалистов: механика-водителя МАЗ-543, на следующем участке – на БАЗ-5921 и БАЗ-5937. Следующий участок – это ЗиЛ-135ЛМ. Уже в течение двух месяцев они проходят у нас обучение. Прошли начальное упражнение, подготовительное. Второе упражнение, где их знакомят с техникой. И следующие два упреждения – вождение по местности и в опасных дорожных транспортных ситуациях, которые позволяют им привыкать к технике, габаритам, как ведет себя машина по внедорожью, как правильно следить за контрольно-измерительными приборами. На участке оборудованы препятствия, и они отрабатывают более сложные упражнения.