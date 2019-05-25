В Москве +16, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 27 мая по 2 июня

В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и + 18. На градус теплее в Вене. В Риме в начале недели ожидаются дождь, грозы и +20. Порадует Мадрид: +24.
В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и + 18. На градус теплее в Вене. В Риме в начале недели ожидаются дождь, грозы и +20. Порадует Мадрид: +24.
В Софии обещают на градус выше и переменную облачность. То же в Анкаре, но на пункт прохладнее. Настоящее лето прописалось в Афинах, там ожидается +28.
Прибалтика сыграет на контрасте.
Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Риге и Вильнюсе +18 и переменная облачность. Такой же климатический расклад в Варшаве и Киеве, но с поправкой сразу на целых 5 градусов. Испортится погода в Москве: синоптики прогнозируют сильный дождь и всего +16.