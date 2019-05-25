В Москве +16, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 27 мая по 2 июня

В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и + 18. На градус теплее в Вене. В Риме в начале недели ожидаются дождь, грозы и +20. Порадует Мадрид: +24.

В Софии обещают на градус выше и переменную облачность. То же в Анкаре, но на пункт прохладнее. Настоящее лето прописалось в Афинах, там ожидается +28.