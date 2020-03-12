Массовые мероприятия с международным участием ограничат в Беларуси до 6 апреля

Новости Беларуси. В Беларуси до 6 апреля ограничат проведение культурных, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Коснётся ли это занятий в школах?

«Основная задача сегодня – снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому и принято такое решение. Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки условий, которые созданы для их проведения. Основная задача – без риска для собравшихся», – подчеркнули в Минздраве.