Её портрет был всегда рядом с сердцем. История фронтовой любви, которая началась с нескольких фотографий

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Фотография этой девушки изменила и войну, и мир Алексея Рязанова.

Алексей Рязанов, ветеран Великой Отечественной войны:

Сам портрет, видите, какой улыбающийся, прекрасный. Я очень любил.

Он командовал дивизионом легендарных «катюш», но куда чаще произносил не это женское имя. Его Эльза служила в медсанбате. Даже находясь за десятки километров, лечила душу любимого своей улыбкой. Она всегда была с ним в миллиметрах от сердца. Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии

Алексей Рязанов:

Ее в кармашке фотография была всегда со мной. И даже когда казалось, что не то что любовь, жизнь отсчитывает секунды, у молодого командира оставалось то, что не мог отнять ни один выстрел и ни один враг. Он не раз полушепотом прощался с глазами самого близкого человека.

Алексей Рязанов:

Были мысли, что, по-видимому, в последний раз. Всё, чуть ли не прощай. Алексей Васильевич вспоминает, как уже под занавес Великой Отечественной возлюбленная вдруг объявила войну чёрно-белый классике. В таком долгожданном конверте вдруг оказался настоящий фотомонтаж ручной работы.

Алексей Рязанов:

На травке, молодец. Я был уверен, что она поедет ко мне в любое место: на Северный полюс или куда хочешь. И началась наша практически совместная жизнь. Потом пошёл Сахалин и прочее, и так до конца.