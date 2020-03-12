Её портрет был всегда рядом с сердцем. История фронтовой любви, которая началась с нескольких фотографий
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Фотография этой девушки изменила и войну, и мир Алексея Рязанова.
Алексей Рязанов, ветеран Великой Отечественной войны:
Сам портрет, видите, какой улыбающийся, прекрасный. Я очень любил.
Он командовал дивизионом легендарных «катюш», но куда чаще произносил не это женское имя. Его Эльза служила в медсанбате. Даже находясь за десятки километров, лечила душу любимого своей улыбкой. Она всегда была с ним в миллиметрах от сердца.
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Алексей Рязанов:
Ее в кармашке фотография была всегда со мной.
И даже когда казалось, что не то что любовь, жизнь отсчитывает секунды, у молодого командира оставалось то, что не мог отнять ни один выстрел и ни один враг. Он не раз полушепотом прощался с глазами самого близкого человека.
Алексей Рязанов:
Были мысли, что, по-видимому, в последний раз. Всё, чуть ли не прощай.
Алексей Васильевич вспоминает, как уже под занавес Великой Отечественной возлюбленная вдруг объявила войну чёрно-белый классике. В таком долгожданном конверте вдруг оказался настоящий фотомонтаж ручной работы.
Алексей Рязанов:
На травке, молодец. Я был уверен, что она поедет ко мне в любое место: на Северный полюс или куда хочешь. И началась наша практически совместная жизнь. Потом пошёл Сахалин и прочее, и так до конца.
Их общую историю, которая началась фактически с двух-трех фотографий, судьба не переписывала больше полувека. Сегодня Эльзы рядом с Алексеем уже нет, но он по сей день хранит пожелтевшую телеграмму и снимки, которые, казалось, согревали в окопе.
Алексей Рязанов:
Они у меня на особом месте и всегда на первом плане. Я знаю, что это моя любовь.