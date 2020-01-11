Дом сгорел в 2016-м, а счета за коммуналку приходят до сих пор. Разбираемся в странной ситуации в Гомеле

Новости Беларуси. Жительница Гомеля Александра Рамиханова обратилась за помощью на СТВ. Женщина попала в нестандартную ситуацию: судебные исполнители пришли описывать ее имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – долги за коммунальные услуги по адресу ее родителей. Пикантность ситуации придает тот факт, что дом, в котором зарегистрированы она и ее дети, сгорел еще три года назад. В тонкостях начисления коммунальных платежей разбирался корреспондент Александр Добриян.

Это был наш дом. Здесь была моя комната, за ней была комната младшей сестры. Здесь был бабушкин дом, в котором мы периодически играли вместе. В 2016 случился пожар. Сгорело все.

С тех пор здесь никто не живет. Какого же было удивление Александры, когда она узнала, что все это время по адресу пепелища не прекращали оказывать коммунальные услуги.

Александра Рамиханова, жительница Гомеля:

Нам ежемесячно, оказывается, насчитывали платежи за вывоз мусора. Куда они отправляли их – неизвестно. И вот в ноябре постучался судоисполнитель – муж был дома с младшим ребенком, открыл двери – и с порога заявил, что сейчас будет описывать имущество.

Сегодня сумма задолженности составляет 197 рублей плюс 250 рублей пени за просрочку платежей. И это с учетом того, что никакого мусора в помине не было, и фактически услуга не оказывалась. Но, как это обычно бывает, у медали есть и обратная сторона.

Александр Добриян, корреспондент:

Удивительно, но официально на этих руинах проживают пять человек: родители Александры и двое ее сыновей. Причем младшего, Сергея, здесь зарегистрировали в декабре 2017-го. Спустя год после пожара.

Ничего удивительного: пепелище в госрегистре недвижимого имущества до сих числится жилым помещением со всеми вытекающими обстоятельствами. Документы о том, что дома больше не существует, не оформлялись. Сделать это должен был собственник строения – мать Александры. Но женщина ведет асоциальный образ жизни: найти ее не удалось даже после объявления в розыск. Должников поставщики услуг, следуя инструкциям, искали больше года. Не начислять платежи попросту не было юридических оснований.

Ольга Ткачева, директор расчетно-справочного центра Гомеля:

Все очень просто. Согласно 571 постановлению Совета Министров специалисты рассчетно-справочного центра производят начисления за основную коммунальную услугу – вывоз и обезвреживание твердых коммунальных отходов – по месту основной регистрации граждан. По данному адресу зарегистрирована гражданка со своей семьей.

Теперь же для установления всех обстоятельств назначено еще и служебное расследование. По его итогам и будет поставлена точка в этом деле.