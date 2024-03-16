Лукашенко: в Беларуси один из самых низких уровней бедности населения

Новости Беларуси. Вместе с Основным законом поколение современных белорусов вошло в историю становления национальной государственности. Об этом накануне заявил Президент, встречаясь с теми, кто в разные годы принимал участие в разработке, совершенствовании Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако благодарность главы государства не только политикам, судьям, но и обычным белорусам, которые на референдумах выбирали, по какому пути страна пойдет в будущее. Так документ стал поистине народным. Он был ориентиром на протяжении 30 лет, останется таковым и дальше. Тем более, что обновления – с учетом современных вызовов – внесены, предложены и поддержаны обществом. Это и сохранение исторической памяти, института традиционной семьи. 30 лет независимости – повод не только праздновать, но и оглянуться, посмотреть, чего за это время добились. Строить Беларусь было, без преувеличения, сложно. Примеры политических систем были, но какую применить – оставалось вопросом. Мы чуть не пошли на поводу у Запада, засматривались на парламентскую республику, но вовремя остановились. К чему привела бы роль вашингтонского хвоста, сегодня знаем и видим на примере отдельных государств. Тем не менее тогда, три десятка лет назад, двигались, как говорится, на ощупь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там нет ни следов, ничего, а идти-то надо, останавливаться нельзя. Поэтому сделал шаг – посмотри. Нас никто в шею не гонит. Еще раз говорю, это не те времена, когда люди готовы были сутками работать за 30 долларов, но негде было. А сейчас иди, пожалуйста, работай, заработаешь хорошие деньги – уже не все хотят этого. Действительно, сегодня времена другие. Благодаря Конституции и сильной власти мы на самом высоком уровне закрепили право каждого на достойный уровень жизни. И обещанное 30 лет назад по большому счету выполнено, как отметил Президент. Что важно – это не декларация, а реальные результаты.