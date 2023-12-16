Форум науки и бизнеса «Инновационный шторм» прошёл в Минске

Новости Беларуси. Как начать свое дело и найти формулу успеха? О науке и бизнесе простым языком 16 декабря говорили в Минске. «Инновационный шторм» объединил более 300 инициативных ребят, которые интересуются развитием научно-технического прогресса и готовы воплотить свои идеи в жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум – открытая площадка для обмена знаниями и опытом между учеными и начинающими предпринимателями. Приглашенные спикеры на личных примерах рассказали о современных технологиях, искусственном интеллекте и как все это внедрить в свой бизнес. Также говорили и о маркетинге. Например, как сделать хороший и продающийся продукт. И где искать первых клиентов.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Все начинается с идеи, с бизнес-идеи, с воспитания нашей молодежи, с движения их вперед вместе с нами, с нашим технопарком города Минска. Наш технопарк один из крупнейших в стране. Мы дальше строим наш технопарк, на проспекте Партизанском скоро будет новое открытие, и мы увидим еще больше наших партнеров в рамках технопарка. Поэтому мы будем двигаться вместе с нашей молодежью, двигаться вместе с проектами, развивать наши площадки Минска.