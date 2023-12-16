Более 400 детей со всей страны посетили день открытых дверей в 50-й смешанной авиабазе

Новости Беларуси. Они не представляют свою жизнь без полетов. День открытых дверей прошел в 50-й смешанной авиабазе. Ежегодно только в рамках экскурсий здесь бывают до полутора тысяч школьников и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в эту субботу, 16 декабря, пообщаться с авиаторами и узнать о профессии получше собрались более 400 ребят со всех регионов страны. Репортаж Алины Мычко.

Сегодня двери авиабазы приоткрылись для тех, кто еще только мечтает связать свою судьбу с небом. Опытные авиаторы рассказывали школьникам об особенностях профессии, некоторые ребята даже смогли посидеть за штурвалом. К слову, летную подготовку на вертолетах будущие пилоты проходят именно здесь, на 50-й авиабазе.

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:

Сейчас детям предоставлена возможность не только в TikTok посмотреть про современную технику, вооружение, а именно пощупать, что называется, руками, потрогать, ознакомиться и, скажем так, даже побывать на отдельных образцах.

Пока одни бороздят воздушные просторы, другие обеспечивают их безопасность с земли. Так, сегодня ребятам рассказывали о службе в войсках ПВО. Глядя на детей, многие вспоминают, как сами когда-то выбирали свой путь.