«Доверяют три поколения потребителей». Какую косметику производит белорусский бренд Modum?

Белорусская косметика уже давно стала брендом страны. Она отлично зарекомендовала себя как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Красавицы по всему миру обожают наши туши, тени, помады, пользуются ими охотно и остаются довольны качеством. О том, в чем секрет белорусской косметики и как ей удалось завоевать такую армию поклонниц, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Фирме Modum уже доверяют три поколения потребителей. Ольга, в чем ваше конкурентное преимущество на протяжении стольких лет?

Ольга Безваздицкая, директор по маркетингу Modum:

Фирма Modum – это не только ведущий производитель товаров по уходу за полостью рта, но также у нас сейчас очень много новинок уходовой косметики. На самом деле, красота – это же не только снаружи, они и внутри. Сейчас неспроста wellness– это тренд, который существует и растет. Ведь здоровая и красивая улыбка – это тоже про красоту, твою уверенность, твои горящие глаза. Компания Modum много тестирует, мы много смотрим про тренды. Мы разговариваем с нашим потребителем, тестируем конкурентов. Мы спрашиваем у нашего потребителя, что ему необходимо. Мы знаем, что стоит у среднестатистической женщины дома, заказываем исследования. Наши линейки – это невероятное сочетание инновационных компонентов и знаний наших бабушек. К примеру, наша серия Valoshki – это сочетание того, что знали наши бабушки, что василек прекрасно тонизирует, увлажняет, а гидролат василька с инновационным компонентом ниацинамид делает эту линейку невероятной.

Алеся Лакина:

Я с самого детства знаю, что такое фирма Modum. Это радует, что до сих пор фирма Modum очень конкурентоспособна и действительно в топе. Ольга Безваздицкая:

Наше производство имеет сертификаты ИСО и GMP. Мы то, что выносим на упаковку, – насколько, я думаю, вы знаете, просто написать на упаковке «разглаживает морщины», не доказав это, не можем. Мы проходим очень серьезную сертификацию, тестируем компоненты. Белорусская косметика почему со знаком качества? Потому что все заморачиваются по составам, проходят серьезные испытания. Особенно это чувствуется на детской косметике. Обязательно должны быть гипоаллергенные составы, отдушки, компоненты, которые работают.