ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения

Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

С 1938 года происходило укрепление советско-польской границы, которая проходила тогда как раз за деревней. Советские войска построили по сторонам древнего кладбища два бетонных ДОТа. Сегодня огневые точки сохранились почти как в первоначальном виде, однако теперь, скорее, выполняют функцию исторических объектов.

Сергей Цвирко, председатель Потейсковского сельисполкома:

Мы находимся в приграничной зоне 1921 года. Это была приграничная деревня Кудиновичи. Буквально километр в сторону – и там уже начиналась польская территория. Соответственно, руководством страны было принято решение в 1938 году построить укрепительное сооружение, укрепительную линию. Создали такой Слуцкий укрепрайон.

ДОТы возводили, чтобы оборониться от польской кавалерии. Из запланированных 242 опорных пунктов, к сентябрю 1939 года было построено всего 45. Однако применить их в деле так и не удалось. Сергей Цвирко:

В 1939 году было объединение Западной и Восточной Беларуси, границы перешли к Бресту. Было принято решение в 1939 году эти сооружения законсервировать. Оружие поставить не успели, но оно было готово к использованию. Чтобы утолить любопытство, наша съемочная группа не упустила возможность заглянуть прямо внутрь ДОТа и своими глазами увидеть, как все устроено.

Сергей Цвирко:

Мы находимся именно со стороны входа в ДОТ. Два входа, один был основной, второй – технический. Сегодня вид такой, потому что в советское время пытались ограничить доступ, но любопытных всегда много. Поэтому проникаем. Точка обстрела была с одной стороны. Обратите внимание, очень ограниченный угол обстрела. Здесь должно было устанавливаться оружие, пушка.

Это специально для подвешивания оружия, но оружие сюда не успели поставить в связи с переносом границы. Там уже немножко разрушилось – это как раз таки нижнеэтажная, куда должны были падать гильзы. Почему он до конца не достроен? Сначала предполагалась установка оружия, чтобы вкатить большую пушку, а после этого завершить строительство.

Использовался бетон только очень высокого качества. Стены здоровой толщины. В послевоенное время в Копыльском районе были случаи, хотели демонтировать один из таких ДОТов. Заложили взрывчатку, взорвали, а пошла только маленькая трещинка. После этого бросили затею, потому что убрать его фактически невозможно.

– Поэтому ДОТы и сохранились?

– Да. Сегодня даже не каждая современная авиабомба может пробить данное строение.

Попробуем зайти внутрь. Мы видим боевой ход к оружию и основной вход, где ходили люди. Везде стоит система вентиляции. То есть было настолько продумано, чтобы невозможно было выкурить. Каждый изгиб служит для подачи, удаления боеприпасов.

Вот амбразура ДОТа. Просматриваемый угол обзора, к сожалению, не очень большой. Пушка немножко выкатывалась.

Это углубление для сбрасывания отработанных гильз. Тут же идут вентиляционные шахты, чтобы просто-напросто солдаты не задохнулись.

Обратите внимание, какого качества металл. Это специальные крючки для подвешивания при демонтаже и установке орудия.

А здесь жилые, технические помещения. Здесь хранились боеприпасы, внизу были комнаты для жилья. Если спуститься, там и колодец был выкопан. Вообще, с точки зрения безопасности, я не рекомендую посещать ДОТы, потому что прошло столько времени и где-то может заржаветь металл, внутри обрушиться. Без сопровождения специалиста ДОТы самим не посещать.

Вот колодец. Там идет первый этаж. И дальше идет квадратный колодец для воды.