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ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения

29 июня 2023 19:46
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Город на семи холмах, белорусская Швейцария, историческая сокровищница Минской области. В программе «Центральный регион» на СТВ отправились в Копыльский район. Какие тайны хранит в себе замковая гора? Чем уникален камень-валун в деревне Кудиновичи и что осталось от военных ДОТов?

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-1

С 1938 года происходило укрепление советско-польской границы, которая проходила тогда как раз за деревней. Советские войска построили по сторонам древнего кладбища два бетонных ДОТа. Сегодня огневые точки сохранились почти как в первоначальном виде, однако теперь, скорее, выполняют функцию исторических объектов.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-4

Сергей Цвирко, председатель Потейсковского сельисполкома:
Мы находимся в приграничной зоне 1921 года. Это была приграничная деревня Кудиновичи. Буквально километр в сторону – и там уже начиналась польская территория. Соответственно, руководством страны было принято решение в 1938 году построить укрепительное сооружение, укрепительную линию. Создали такой Слуцкий укрепрайон.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-7

ДОТы возводили, чтобы оборониться от польской кавалерии. Из запланированных 242 опорных пунктов, к сентябрю 1939 года было построено всего 45. Однако применить их в деле так и не удалось.

Сергей Цвирко:
В 1939 году было объединение Западной и Восточной Беларуси, границы перешли к Бресту. Было принято решение в 1939 году эти сооружения законсервировать. Оружие поставить не успели, но оно было готово к использованию.

Чтобы утолить любопытство, наша съемочная группа не упустила возможность заглянуть прямо внутрь ДОТа и своими глазами увидеть, как все устроено.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-10

Сергей Цвирко:
Мы находимся именно со стороны входа в ДОТ. Два входа, один был основной, второй – технический. Сегодня вид такой, потому что в советское время пытались ограничить доступ, но любопытных всегда много. Поэтому проникаем. Точка обстрела была с одной стороны. Обратите внимание, очень ограниченный угол обстрела. Здесь должно было устанавливаться оружие, пушка.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-13

Это специально для подвешивания оружия, но оружие сюда не успели поставить в связи с переносом границы. Там уже немножко разрушилось – это как раз таки нижнеэтажная, куда должны были падать гильзы. Почему он до конца не достроен? Сначала предполагалась установка оружия, чтобы вкатить большую пушку, а после этого завершить строительство.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-16

Использовался бетон только очень высокого качества. Стены здоровой толщины. В послевоенное время в Копыльском районе были случаи, хотели демонтировать один из таких ДОТов. Заложили взрывчатку, взорвали, а пошла только маленькая трещинка. После этого бросили затею, потому что убрать его фактически невозможно.
– Поэтому ДОТы и сохранились?
– Да. Сегодня даже не каждая современная авиабомба может пробить данное строение.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-19

Попробуем зайти внутрь. Мы видим боевой ход к оружию и основной вход, где ходили люди. Везде стоит система вентиляции. То есть было настолько продумано, чтобы невозможно было выкурить. Каждый изгиб служит для подачи, удаления боеприпасов.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-22

Вот амбразура ДОТа. Просматриваемый угол обзора, к сожалению, не очень большой. Пушка немножко выкатывалась.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-25

Это углубление для сбрасывания отработанных гильз. Тут же идут вентиляционные шахты, чтобы просто-напросто солдаты не задохнулись.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-28

Обратите внимание, какого качества металл. Это специальные крючки для подвешивания при демонтаже и установке орудия.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-31

А здесь жилые, технические помещения. Здесь хранились боеприпасы, внизу были комнаты для жилья. Если спуститься, там и колодец был выкопан. Вообще, с точки зрения безопасности, я не рекомендую посещать ДОТы, потому что прошло столько времени и где-то может заржаветь металл, внутри обрушиться. Без сопровождения специалиста ДОТы самим не посещать.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-34

Вот колодец. Там идет первый этаж. И дальше идет квадратный колодец для воды.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-37

Такие неспецифические образования в ДОТах – это текстолиты (сталактиты), которые обычно появляются в горах.

ДОТы 1938-го не может уничтожить даже современная авиабомба. Побывали внутри сооружения-40

На этом наше путешествие по Копыльской земле подходит к концу. И хотя в списке достопримечательностей осталось еще немало интересных мест, мы с уверенностью можем сказать, что эту поездку точно не забудем. Приезжайте и вы и сами окунайтесь в мистическую и таинственную атмосферу Копыльского края.

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# История # общество # Сергей Цвирко # Алеся Иванова # Фотофакт

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