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Приходишь в библиотеку и вытягиваешь карточку. В Минске открылась выставка, где помогут определиться с новогодним меню

22 декабря 2021 13:57
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Новости Беларуси. Рыба со шпинатом и рождественский салат. Сотрудники Минской областной библиотеки имени А.С. Пушкина подготовили книжную выставку «Меню к новогоднему столу», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Приходишь в библиотеку и вытягиваешь карточку. В Минске открылась выставка, где помогут определиться с новогодним меню-1

Теперь определиться с праздничными блюдами посетителям читального зала стало проще. Для этого из специальной копилки рецептов нужно вытянуть любую понравившуюся карточку. И по ней в кулинарных книгах найти свое блюдо-сюрприз. Все яства – с простыми ингредиентами, которые можно купить в любом магазине. Всего работники подготовили свыше 50 праздничных рецептов. Кстати, в библиотеке проходит много интересных выставок и мастер-классов.  

Приходишь в библиотеку и вытягиваешь карточку. В Минске открылась выставка, где помогут определиться с новогодним меню-4

Екатерина Верховская, заведующая отделом общего читального зала Минской областной библиотеки имени А.С. Пушкина:
Этот год у нас был очень богат на новые поступления как раз по данной тематике. У нас уже более 20 человек прошли к этой выставке, некоторые постоянные читатели даже через день ходят и все еще пересматривают, выбирают, какой рецепт все-таки приготовить на Новый год.

Приходишь в библиотеку и вытягиваешь карточку. В Минске открылась выставка, где помогут определиться с новогодним меню-7

А после праздников на сайте библиотеки разместят виртуальную выставку с фотографиями новогодних блюд и кулинарными рекомендациями читателей.  

# Новый год # общество # Екатерина Верховская # Фотофакт

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