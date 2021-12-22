Приходишь в библиотеку и вытягиваешь карточку. В Минске открылась выставка, где помогут определиться с новогодним меню

Новости Беларуси. Рыба со шпинатом и рождественский салат. Сотрудники Минской областной библиотеки имени А.С. Пушкина подготовили книжную выставку «Меню к новогоднему столу», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь определиться с праздничными блюдами посетителям читального зала стало проще. Для этого из специальной копилки рецептов нужно вытянуть любую понравившуюся карточку. И по ней в кулинарных книгах найти свое блюдо-сюрприз. Все яства – с простыми ингредиентами, которые можно купить в любом магазине. Всего работники подготовили свыше 50 праздничных рецептов. Кстати, в библиотеке проходит много интересных выставок и мастер-классов.

Екатерина Верховская, заведующая отделом общего читального зала Минской областной библиотеки имени А.С. Пушкина:

Этот год у нас был очень богат на новые поступления как раз по данной тематике. У нас уже более 20 человек прошли к этой выставке, некоторые постоянные читатели даже через день ходят и все еще пересматривают, выбирают, какой рецепт все-таки приготовить на Новый год.