Ещё 12 беженцев из Ирака решили покинуть ТЛЦ и вернуться на родину. Какую помощь им предлагают?

Для них 22 декабря представители МОМ привезли гуманитарную помощь. Продолжают они работать и в самом лагере, рассказывая беженцам об условиях безопасного возвращения домой. В первую очередь необходимо добровольное и осознанное согласие. В этом случае люди могут рассчитывать на трансфер в аэропорт, проживание в гостинице и бесплатный билет на самолет. Также выдаются наличные: стартовый капитал для обустройства на родине. На прошлой неделе такой путь выбрали более 130 человек, и они уже улетели в Ирак. Заявок от беженцев из Сирии и других стран пока не поступало. Зато есть запрос на программу по воссоединению семей – у многих людей родственники живут в Европе.