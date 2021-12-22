Ещё 12 беженцев из Ирака решили покинуть ТЛЦ и вернуться на родину. Какую помощь им предлагают?
Новости Беларуси. Еще 12 беженцев из Ирака в кризисном центре на белорусско-польской границе выразили желание воспользоваться программой Международной организации по миграции по добровольному возвращению на родину. Остальные намерены и дальше ожидать гуманитарный коридор в Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для них 22 декабря представители МОМ привезли гуманитарную помощь. Продолжают они работать и в самом лагере, рассказывая беженцам об условиях безопасного возвращения домой. В первую очередь необходимо добровольное и осознанное согласие. В этом случае люди могут рассчитывать на трансфер в аэропорт, проживание в гостинице и бесплатный билет на самолет. Также выдаются наличные: стартовый капитал для обустройства на родине. На прошлой неделе такой путь выбрали более 130 человек, и они уже улетели в Ирак. Заявок от беженцев из Сирии и других стран пока не поступало. Зато есть запрос на программу по воссоединению семей – у многих людей родственники живут в Европе.
Мохаммед Рефаад, старший координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Международной организации по миграции:
Мы работаем над тем, чтобы реализовать программу воссоединения семей, но это делает не только Международная организация по миграции, здесь необходима координация и с другими агентствами, а также с государствами. Сейчас идут дискуссии на этот счет. И продолжается обсуждение, надеемся, что в будущем будут достигнуты какие-то результаты.
Руслан Абрамчик об обучении в ТЛЦ: в игровой форме с каждым из детей будет организовываться психологическая помощь (здесь подробности).