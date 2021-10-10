«Это отдушина». Посмотрите, как в белорусском агрогородке организовали творческие коллективы и клуб для молодёжи

Новости Беларуси. Работники культуры отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они, конечно, в космос не летали, но все равно находят вдохновение для творчества. Даже если за окном простая сельская природа, а среди ценителей искусства нет дипломированных экспертов. В творческом поиске находился Виктор Пралич.

Агрогородок Добромысли. Здесь звучали первые аккорды бренда Лиозненского района «Песни земляничных боров». Форум вышел уже на областной уровень и считается визитной карточкой. Не исключено, что его судьбу повторит еще одно детище местного Дома культуры – «Добровидение». Финал-2021 пройдет уже в ноябре.

Поэтому легко работать. Это как хобби для меня. Я здесь не испытываю никакой тяжести. Когда прихожу на работу, я прихожу с радостью, честно говоря.

Сам Сергей Михайлович когда-то окончил морское училище. Но волей судьбы занесло в океан творчества. Его корабль – Дом культуры, а пассажиры – 10 коллективов художественной самодеятельности, два из которых носят звание «народных». Их причалы – концерты, творческие вечера.

Сергей Агеев, директор Добромысленского сельского Дома культуры:

Эта мысль всегда была актуальна – хлеба и зрелищ. И она останется еще надолго, потому что это специфика человеческой души.

– Как вы думаете, надо это им сегодня?

– Надо. Это тоже способ общения. Это, во-первых, интересно артистам, которые выступают, им тоже нужен зритель. А те, кто приходит, раскрывают для себя людей, которые выступают перед ними. Многие не знают, что я или кто-то другой пишут песни сами, сами их поют. Сельский клуб – это душа деревни. Так было, и так будет. Сюда не зарастет тропа. Многие местные артисты, кстати, находят здесь отдушину. Среди «звезд» и учитель, и врач, и экскаваторщик. Сцена объединяет.

Татьяна Трояновская, жительница агрогородка Добромысли:

На данный момент, когда у нас идет эпидемия коронавируса и когда я загружена на работе, своей основной деятельности, получается, что пение – это отдушина. Когда я смогу уйти от своей работы и той колоссальной нагрузки, которую сейчас приходится нам всем нести. В песне я черпаю новые силы.

Ирина Машарская, жительница агрогородка Добромысли:

Культурная жизнь на селе не прекращается. У нас даже население, если долгое отсутствие концерта, просто требует и спрашивает: когда будет концерт, когда вы уже выступите, мы уже соскучились без вас. Поэтому мы активны. Раз просит население, почему бы нет?

Вся культура городского поселка Яновичи в 40 километрах от Витебска держится на Татьяне Недбайло. Правда, из городского здесь несколько пятиэтажек, а вот клуб – сплошное творчество местных рукоделов. Среди молодежи Татьяна Геннадьевна – человек авторитетный.

Татьяна Недбайло, заведующая Яновичским горпоселковым Домом культуры:

Татьяна Геннадьевна садится за музыку – все, не надо, можно мы свой телефон поставим? Я говорю: нет, подождите. Вы не хотите тем, кому за 30, ставить, сейчас я буду сама. У меня папочка сделана. Когда Настя бывает, когда не бывает, я тогда в отдел культуры позвонила. Послушайте, говорю, сделайте мне музыку. Я с молодежью стараюсь в тренде быть. Я танцую вместе с ними. Вот так выглядит «белый танец» по-деревенски. Чтобы раскачать танцпол, здесь нужны не зажигательные треки и хедлайнеры, а выход Татьяны Геннадьевны.

Под биты Аллегровой, Лободы, Хабиба и ремиксы не пустеет клуб до полуночи. Здесь каждый друг друга знает с детства, хотя у многих уже и свои дети. В одном кругу на дискотеке и победитель районного конкурса «Властелин села», и обычный студент. Но все дороги субботним вечером ведут в местный Дом культуры.

– Вы долго собираетесь на дискотеку?

– Нет.

– Вы так стильно одеты.

– Я всегда одета стильно, потому что я молодая. Я мать двоих детей, у меня есть муж. Я всегда выгляжу так, как сейчас.

Посещаем дискотеку достаточно часто. В город не позволяет ездить то, что дети маленькие дома, и нас здесь все устраивает. Хорошая музыка, хорошая атмосфера. Ходим всей компанией. Приходим танцевать, отдыхать, перезаряжаться.