Доставка еды или готовить самому – разбираемся, какие плюсы и минусы
Кухня – именно там собираются все родственники и друзья, именно там большинство женщин проводят 80 % своего времени. Хотя уже давно известно, что мужчины умеют готовить лучше. Про тех, кто не боится кухни как огня и творчески подходит к кулинарному процессу готовки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток шоу:
Дмитрий, ваша компания занимается доставкой еды. Расскажите, какие вкусовые предпочтения у ваших клиентов, по каким дням? Может, по каким-то поводам или на каждый день?
Дмитрий Пигулевский, заведующий производством доставки правильного питания:
Заказывают каждый день. Мы сейчас живем во времени, что у нас нет времени на еду, на готовку, даже зайти в магазин. Зачем тратить этот час, если тебе привезли, ты просто разогрел, поел, при том, что это доставляют каждый день и каждый раз разное. Тебе не нужно заморачиваться, что поесть.
Анастасия Изуауен, замужем за шеф-поваром:
Я тоже работаю, тружусь. Была с четырьмя детьми, внук появился. Я тоже все время думаю, что еда – потеря времени. Но сейчас я поняла, что это, может быть, моя терапия. Если у меня получается покушать изготовленное дома (то, что доставка – это все равно без души, не персонализировано), за последние два года я скинула 15 килограммов благодаря этому. Я кушаю просто созданную еду у себя на кухне. Если раньше я искала тренинги, чтобы как-то расслабиться, освободиться, то сейчас я поняла, что готовка еды – мой релакс.