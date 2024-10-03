Доставка еды или готовить самому – разбираемся, какие плюсы и минусы

Кухня – именно там собираются все родственники и друзья, именно там большинство женщин проводят 80 % своего времени. Хотя уже давно известно, что мужчины умеют готовить лучше. Про тех, кто не боится кухни как огня и творчески подходит к кулинарному процессу готовки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток шоу:

Дмитрий, ваша компания занимается доставкой еды. Расскажите, какие вкусовые предпочтения у ваших клиентов, по каким дням? Может, по каким-то поводам или на каждый день?