Медицинский конгресс Белорусского общества радиологов стартовал в Минске

Обменяться опытом и повысить уровень профессионализма. В Минске торжественно открылся четвертый медицинский конгресс Белорусского общества радиологов. Он объединил несколько сотен участников не только из Беларуси, но и многих городов России: Санкт-Петербург, Москва, Курск, Томск и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа организована по шести секциям: лучевая диагностика, ультразвуковая и ядерная медицина. В каждой из них специалисты обсуждают новые методы проведения исследований, позволяющие выдать наиболее точное медицинское заключение. Наиболее обсуждаемыми направлениями стали работа с костным мозгом, суставами, опухолевые заболевания и не только.

Ирина Абельская, председатель правления Белорусского общества радиологов:

Мы стараемся продвигать максимально далеко, в разные точки нашей страны, новые методы, которые возможны с использованием нашего оборудования и которые поступают в арсенал наших специалистов.

Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В стране больше 170 аппаратов КТ, больше 60 аппаратов МРТ, больше 2 300 рентгенаппаратов. Ты понимаешь, насколько масштабная махина завязана именно в лучевую диагностику и то, что на настоящий момент обсуждается и проходит в рамках Белорусского общества радиологов. Деньги на медицину выделяются действительно огромные. В День белорусской письменности в Ивацевичах был открыт аппарат КТ абсолютно без вопросов.