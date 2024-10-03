Почему дёсны начинают кровоточить? Стоматолог назвала основные причины

Кровоточивость десен – одна из самых распространенных проблем полости рта. Если она становится постоянной или часто возникает даже при использовании мягкой щетки, то пора обращаться к специалистам.
Кровоточивость десен – одна из самых распространенных проблем полости рта. Если она становится постоянной или часто возникает даже при использовании мягкой щетки, то пора обращаться к специалистам.
Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт клиники «Мерси»:
С кровоточивостью десен пациенты часто обращаются за помощью. Основная проблема, которая их пугает, что во время чистки они видят кровь. Еще хуже, когда во время еды видят остатки крови, это очень пугает.
Один из главных симптомов кровоточивости десен – кровь при чистке зубов или использовании зубной нити. Десны могут быть опухшими, красными и болезненными. Также может наблюдаться неприятный запах изо рта из-за скопления бактерий в пораженных деснах.
Анастасия Джалилова:
Основная причина кровоточивости десен – это воспаление десны. Когда из-за того, что накопился налет, он затвердел, образовался зубной камень, он раздражает десну. Десна находится в постоянном воспалении. Если десна воспалена из-за зубных отложений, то это называется гингивит. Вторая причина – изменение гормонального фона, например, у беременных женщин. Из-за этого повышается проницаемость сосудов, десна становятся более рыхлыми, отечными.
Причинами кровоточивости десен может быть неправильная гигиена полости рта, заболевание десен, дефицит витаминов, особенно С, стрессы и даже использование некачественной зубной пасты или щетки.
Анастасия Джалилова:
Такая простая вещь, как зубной налет, может привести к очень плачевным последствиям, вплоть до потери зуба. Если не убирать зубной камень и нависающие края пломбы, которая раздражает постоянно десну, не убирать глубокий поддесневой налет, тогда связка, которая окружает зуб, воспаляется, это приводит к расшатыванию зуба и потом его потере.
Особое внимание на состояние десен следует обращать людям с сахарным диабетом. Из-за проблем с эндокринной системой у таких пациентов повышена проницаемость сосудов, и возникшее воспаление сложно поддается лечению.
Анастасия Джалилова:
Начальное воспаление десны развивается из-за поверхностно скопившегося налета, десна становится покрасневшей, отечной. При легком дотрагивании она кровоточит. Когда мягкий налет омывается слюной, твердеет, образуются твердые зубные бляшки, которые уже сильнее раздражают десну, могут быть спонтанные кровотечения.
Если не обращать внимание на кровоточивость десен, это может привести к переходу заболевания в хроническую форму и даже потере зубов.
Анастасия Джалилова:
Если пациент заметил кровоточивость десен, нужно немедленно обратиться к стоматологу, чтобы выявить причину. Если это зубной налет, надо вовремя его удалять, чтобы это не привело к повреждению связки зуба, который удерживает, не потерять зуб.
Чтобы предотвратить кровоточивость десен, необходимо поддерживать хорошую гигиену полости рта. Также важно правильно питаться, употреблять в пищу продукты, богатые витаминами и минералами, и регулярно посещать стоматолога.
Важно помнить, что кровоточивость десен – это не просто косметическая проблема. Регулярное внимание к состоянию десен и своевременное обращение к специалисту помогут сохранить здоровье ваших зубов.
Анастасия Джалилова:
Начальная форма гингивита легко поддается лечению, достаточно провести профессиональную гигиену в кабинете стоматолога. Далее пациент поддерживает результат домашними средствами. Очень важно соблюдать рекомендации врача – своевременное посещение стоматолога, домашняя гигиена.
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