Почему дёсны начинают кровоточить? Стоматолог назвала основные причины

Кровоточивость десен – одна из самых распространенных проблем полости рта. Если она становится постоянной или часто возникает даже при использовании мягкой щетки, то пора обращаться к специалистам.

Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт клиники «Мерси»:

С кровоточивостью десен пациенты часто обращаются за помощью. Основная проблема, которая их пугает, что во время чистки они видят кровь. Еще хуже, когда во время еды видят остатки крови, это очень пугает.

Один из главных симптомов кровоточивости десен – кровь при чистке зубов или использовании зубной нити. Десны могут быть опухшими, красными и болезненными. Также может наблюдаться неприятный запах изо рта из-за скопления бактерий в пораженных деснах.

Анастасия Джалилова:

Основная причина кровоточивости десен – это воспаление десны. Когда из-за того, что накопился налет, он затвердел, образовался зубной камень, он раздражает десну. Десна находится в постоянном воспалении. Если десна воспалена из-за зубных отложений, то это называется гингивит. Вторая причина – изменение гормонального фона, например, у беременных женщин. Из-за этого повышается проницаемость сосудов, десна становятся более рыхлыми, отечными.

Причинами кровоточивости десен может быть неправильная гигиена полости рта, заболевание десен, дефицит витаминов, особенно С, стрессы и даже использование некачественной зубной пасты или щетки.

Анастасия Джалилова:

Такая простая вещь, как зубной налет, может привести к очень плачевным последствиям, вплоть до потери зуба. Если не убирать зубной камень и нависающие края пломбы, которая раздражает постоянно десну, не убирать глубокий поддесневой налет, тогда связка, которая окружает зуб, воспаляется, это приводит к расшатыванию зуба и потом его потере.