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Профтехобразование в Беларуси. Как развивается эта сфера и какие специальности востребованы?

03 октября 2024 10:51
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В конце сентября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи прошел заключительный этап республиканского смотра профессиональных достижений среди мастеров производственного обучения «Мастер года – 2024». В финале встретились семь участников по одному из каждой области, а также из Минска.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования, и Александр Волчков, мастер производственного обучения Могилевского государственного электротехнического колледжа. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
В Беларуси сохранилась система профессионально-технического и специального образования. Насколько успешно сейчас этот рынок труда реагирует на новшества?

Профтехобразование в Беларуси. Как развивается эта сфера и какие специальности востребованы?-2

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Безусловно, не только сохранилась, предметом гордости нашей страны является система профтехобразования на просторах бывшего Советского Союза, но она и устойчиво развивается. Чтобы она была актуальна по подготовке рабочих кадров, у нас установлены взаимодействия с работодателями на уровне колледжей, предприятий, заказчиков кадров, на уровне Республиканского института профобразования, отраслевых ассоциаций, объединений, секторальных советов. На уровне Министерства образования как госоргана. Это постоянно действующие площадки, где обсуждаются вопросы, какие компетенции нужны.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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