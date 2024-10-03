Профтехобразование в Беларуси. Как развивается эта сфера и какие специальности востребованы?

В конце сентября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи прошел заключительный этап республиканского смотра профессиональных достижений среди мастеров производственного обучения «Мастер года – 2024». В финале встретились семь участников по одному из каждой области, а также из Минска.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования, и Александр Волчков, мастер производственного обучения Могилевского государственного электротехнического колледжа.

Ольга Бурлакова, ведущая:

В Беларуси сохранилась система профессионально-технического и специального образования. Насколько успешно сейчас этот рынок труда реагирует на новшества?