Прямой эфир

«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?

03 августа 2021 06:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси активно продолжается уборочная страда. Аграрии работают, не сбавляя темпов. От уборки урожая в стороне не остаются и военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?-1

На жатву в Витебскую область приехали лучшие армейские водители со всей страны. В их распоряжении 16 военных грузовых автомобилей. Военнослужащие вывозят зерно с полей четырех сельхозорганизаций Сенненского района, а это сотни тонн за день. Их главная задача – доставить урожай к месту складирования и хранения.

«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?-4

Михаил Давидович, командир отделения:
Урожайность большая, погода хорошая. В зависимости от дальности поля, если сейчас уборка идет ближе к зернотоку, то убираем, стараемся больше рейсов делать. Рейсов семь сейчас получается. Грубо говоря, один рейс – 20 километров, а в прошлом году – дальнее поле, то там уже 60 километров. Рейсов уже меньше будет.

«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?-7

Никита Шпилевский, механик взвода материально-технического обеспечения:
Всего у нас 16 единиц техники, 9 из которых – это МАЗы, перевозящие непосредственно зерно. Каждый день перед выездом мы проводим осмотр техники, чтобы не было каких-то видимых дефектов.

Оказывать помощь во время уборочной военнослужащие будут еще два месяца. Дальше они вновь вернутся к занятиям по боевой подготовке.

# Уборочная кампания # общество # Михаил Давидович # Никита Шпилевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Молитва вдохновит тех, кто будет трудиться». Митрополит Вениамин освятил место закладки первого старообрядческого прихода в Минске
02 августа 2021 20:58

«Молитва вдохновит тех, кто будет трудиться». Митрополит Вениамин освятил место закладки первого старообрядческого прихода в Минске

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан
02 августа 2021 20:19

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

«У нас занимаются не только дети». В БГПУ показали, как можно собрать своего первого робота
02 августа 2021 20:17

«У нас занимаются не только дети». В БГПУ показали, как можно собрать своего первого робота