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3 августа олимпийский чемпион Иван Литвинович возвращается в Беларусь

03 августа 2021 06:30
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Новости Беларуси. 3 августа на родину возвращается спортсмен Иван Литвинович. Борт из Токио приземлится этим утром в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде первое золото Беларуси. Победителя с нетерпением ждут болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.

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# Олимпиада 2020 # общество # Иван Литвинович

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