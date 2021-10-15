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Дорожная карта региона. В Гомельской области говорили о разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года

15 октября 2021 14:54
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Новости Беларуси. Еще большее внимание в Беларуси уделят разработке региональной стратегии устойчивого развития до 2035 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Этот документ – дорожная карта, позволяющая развиваться конкретному региону с учетом его особенностей.  

Дорожная карта региона. В Гомельской области говорили о разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года-1

15 октября глобальный план по созданию благоприятных условий жизни людей и уже достигнутые результаты обсуждали в Гомельской области. Экономика, социальная сфера, экология – вот та основа, на которой строится стратегия. Причем последнему аспекту в юго-восточном регионе особое внимание. Инвестиционная платформа отдельно разработана и реализуется для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов.  

Дорожная карта региона. В Гомельской области говорили о разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года-4

Игорь Аслюк, председатель комитета экономики Гомельского облисполкома:  
Несмотря на различные факторы, внешние факторы, которые сегодня возникают, те трудности, которые добавляются, Республика Беларусь и Гомельская область устойчиво реализуют все 17 Целей. Дальнейшие точки роста – это, конечно, прежде всего экономика Гомельской области. Это основа, база, на которой будет строиться уже дальнейшее социальное развитие Гомельской области.  

Задача главы государства сегодня – чтобы на каждой территории был значимый проект. Мы в текущей пятилетке, безусловно, реализуем эту задачу. Добавим в каждом районе Гомельской области не менее одного значимого производственного проекта.  

Дорожная карта региона. В Гомельской области говорили о разработке стратегии устойчивого развития до 2035 года-7

Региональный форум по устойчивому развитию Гомельской области прошел в гибридном формате – специалистов из различных сфер он объединил как офлайн, так и онлайн.  

# Государственная политика # общество # Игорь Аслюк # Александр Лукашенко # Фотофакт

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