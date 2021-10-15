В Радошковичах открыли обновлённую пожарную часть: есть всё, чтобы достойно нести службу

Новости Беларуси. Обновленную пожарную часть открыли в городском поселке Радошковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Реконструкция ветхого здания началась в 2020 году.

Пожарная база рассчитана более чем на 30 спасателей. В их распоряжении – пункт связи, учебные классы, тренажерный зал, а также несколько единиц новейшей спецтехники. В том числе две автоцистерны и автолестница высотой 32 метра. Новое депо позволит оперативно реагировать на все чрезвычайные ситуации.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Здание действительно прекрасное, я посмотрел. Оно оснащено всем необходимым, есть все оборудование для того, чтобы достойно нести службу, прекрасные бытовые условия созданы. И вот сейчас эта новая техника. Я думаю, что это прекрасное событие, в первую очередь, не только для Министерства по чрезвычайным ситуациям, но для граждан, которые под защитой этого подразделения находятся.

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:

У нас в области сложилась достаточно хорошая практика. Мы сегодня одну пожарную часть проектируем и одну строим. И каждый год. Это в принципе, у нас последние годы, не срываемся. И вот уже очередной объект МЧС мы построили.