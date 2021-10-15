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«Это тяжёлый труд, все детки разные». Многодетным мамам Минской области вручили ордена и подарки

15 октября 2021 14:48
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Новости Беларуси. Орденом Матери награждены 38 представительниц Минской области. Все они воспитывают пять и более детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Это тяжёлый труд, все детки разные». Многодетным мамам Минской области вручили ордена и подарки-1

Торжества прошли в каждом районе. В Логойске ордена удостоились три многодетные мамы. Для них в этот день цветы, подарки и музыкальные поздравления. Некоторые пришли большой семьей.  

«Это тяжёлый труд, все детки разные». Многодетным мамам Минской области вручили ордена и подарки-4

В 2021 году в Минской области высокую награду получили 126 женщин. Больше всего многодетных насчитывается в Минском, Борисовском, Солигорском и Молодечненском районах.  

«Это тяжёлый труд, все детки разные». Многодетным мамам Минской области вручили ордена и подарки-7

Светлана Холодинская:  
Очень это все волнительно, неожиданно и приятно. Очень приятно. Это тяжелый труд, все детки разные. Абсолютно все разные. Может, схожесть есть, но характеры все разные.  

«Это тяжёлый труд, все детки разные». Многодетным мамам Минской области вручили ордена и подарки-10

Александр Ласевич, председатель Логойского райисполкома:  
Сегодня государством, наверное, как ни в одном другом государстве, поддерживаются многодетные семьи. По рождению трех и более детей, в принципе, государство идет навстречу и по строительству жилья. В районе нет проблемы со строительством жилья для многодетных семей. Выделяются субсидии, которой в принципе достаточно на строительство квартиры.  

«Это тяжёлый труд, все детки разные». Многодетным мамам Минской области вручили ордена и подарки-13

Ордена Матери с 1996 года удостоены 2 305 жительниц Минской области.  

# Женщины Беларуси # общество # Светлана Холодинская # Александр Ласевич # Фотофакт

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