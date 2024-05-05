Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?

Дорогой букет сирени. Максимальный размер штрафа за повреждение или уничтожение деревьев и кустарников в городской среде для физических лиц составляет 30 базовых величин. Это 1 200 рублей. Для юридических лиц – в 10 раз больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не надо быть ботаником (но именно они напоминают), что, обламывая сирень, вы наносите вред кустарнику. Полученные рваные раны превращаются во входные ворота для инфекций. Кроме этого, сломанные ветки мешают формированию кроны и становятся причиной неполноценного цветения в следующем году.

В прошлом году практически она не цвела, потому что снизу ломались ветки, но мы пошли по какому-то другому пути, и все сухие, которые внизу были веточки, мы подстригли, вырезали, и она пошла вверх, и вот сейчас зацвела.

Дома оно ж все равно не стоит, оно посохнет, повянет, и что дальше? Выбрасывай! А так вот сколько долго стоит. В парках и во дворах многоэтажек кустарники – элемент озеленения. В соответствии с законодательством, административная ответственность предусмотрена как за его уничтожение, так и за повреждение.