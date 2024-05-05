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Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?

05 мая 2024 09:22
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Дорогой букет сирени. Максимальный размер штрафа за повреждение или уничтожение деревьев и кустарников в городской среде для физических лиц составляет 30 базовых величин. Это 1 200 рублей. Для юридических лиц – в 10 раз больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?-1

Не надо быть ботаником (но именно они напоминают), что, обламывая сирень, вы наносите вред кустарнику. Полученные рваные раны превращаются во входные ворота для инфекций. Кроме этого, сломанные ветки мешают формированию кроны и становятся причиной неполноценного цветения в следующем году.

Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?-4

В прошлом году практически она не цвела, потому что снизу ломались ветки, но мы пошли по какому-то другому пути, и все сухие, которые внизу были веточки, мы подстригли, вырезали, и она пошла вверх, и вот сейчас зацвела.

Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?-7

Дома оно ж все равно не стоит, оно посохнет, повянет, и что дальше? Выбрасывай! А так вот сколько долго стоит.

В парках и во дворах многоэтажек кустарники – элемент озеленения. В соответствии с законодательством, административная ответственность предусмотрена как за его уничтожение, так и за повреждение.

Дорогой букет. Какой штраф грозит за сорванную сирень?-10

Дмитрий Лебедев, начальник отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Вначале считается вред, который причинен окружающей среде, вред здесь исходя из размера дерева, то есть место его нахождения: в населенном, ненаселенном. Он считается по формулам. А в дальнейшем уже, в зависимости от того, как нарушитель себя ведет, признает не признает, возмещает вред не возмещает, он привлекается уже к административной ответственности, там уже могут быть разные варианты.

Всего в Гродненской области с начала года установлено более 20 фактов незаконного удаления и повреждения объектов растительного мира. За сломанные ветки сирени в 2024 году в регионе еще не наказывали.

# Растения и цветы # общество

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