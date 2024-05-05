В Свято-Духов кафедральный собор доставлен благодатный огонь. Вот что говорят верующие о Пасхе

Как это было – узнаем у нашего корреспондента Алины Мычко.

В минский Свято-Духов кафедральный собор доставлен благодатный огонь. Специальную лампаду, не позволяющую пламени погаснуть, внесли в храм как раз к началу Божественной литургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алин а Мычк о, корреспондент: Сейчас мы находимся у Свято-Духова кафедрального собора. Именно сюда доставили частицу благодатного огня. Раньше святыню привозили в Минск из Иерусалима. Но в этом году из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке логистика изменилась – самолет отправился к нам из Москвы.

Вот и она – лампада с благодатным огнем! Сотни прихожан собрались у собора в столице, чтобы встретить пламя. Его свет передают от свечи к свече как символ победы жизни над смертью и воскресения Иисуса Христа. Священный огонь зажег и лампады священнослужителей Белорусской православной церкви. Совсем скоро они доставят его частицу во все уголки Беларуси, так что прикоснуться к чудесному пламени сможет любой желающий.

Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Благодатный огонь стараются сохранять в течение всего года в храмах, где зажигается так называемая неугасимая лампада. Сохраняем благодатный огонь как знамя того света, которым Христос просвящает всех нас.

Святое пламя вот уже около 16 веков сходит в храме Гроба Господня. Примерно столько же скептики не оставляют попыток разгадать секрет благодатного огня, однако его чудесные свойства не поддаются объяснению. Считается, что в первые минуты пламя не обжигает. Некоторые верующие сегодня принесут его частицу к себе домой.

В то же время этим утром в храмах продолжают освящать пасхальную снедь. Верующие встречают друг друга радостным «Христос Воскрес!», пожеланиями мира, радости и благополучия.

Алина Мычко:

После утреннего богослужения христиане вернутся домой – проводить светлый праздник принято в кругу семьи. Пасха продлится в течение следующих сорока дней.