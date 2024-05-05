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Православные верующие отмечают Пасху. Какие традиции праздника?

05 мая 2024 08:36
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Этот день имеет богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей и передаются из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Пасху. Какие традиции праздника?-1

Пасху встречают православные верующие. Ночью праздничные службы прошли во всех церквях Беларуси. Под их сводами впервые прозвучало  пасхальное приветствие, которым принято одаривать верующих следующие 40 дней до дня Вознесения Господня. Так прихожане делятся друг с другом радостью от того, что Спаситель воскрес.

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой.

# Пасха # общество

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