Православные верующие отмечают Пасху. Какие традиции праздника?

Этот день имеет богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей и передаются из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пасху встречают православные верующие. Ночью праздничные службы прошли во всех церквях Беларуси. Под их сводами впервые прозвучало пасхальное приветствие, которым принято одаривать верующих следующие 40 дней до дня Вознесения Господня. Так прихожане делятся друг с другом радостью от того, что Спаситель воскрес.