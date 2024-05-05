Прямой эфир

В Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки. Булки привезли мастера из разных городов Беларуси

05 мая 2024 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На белорусской земле один из главных атрибутов праздника – кулич. Классический с изюмом, творожный с марципаном. Еще накануне праздника в Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Булки и караваи привезли мастера из разных городов Беларуси. Были представлены около 40 предприятий.

В Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки. Булки привезли мастера из разных городов Беларуси-1

Каждый участник подошел к заданию ответственно и креативно, чтобы удивить покупателя. Кстати, вкусный и красивый кулич определяло народное жюри. У каждого посетителя знаменитого торгового центра была возможность оценить все составляющие. И таким образом выбрать фаворита. Всего необходимо было продегустировать более 230 куличей.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Участвовали все: и легкая промышленность – больше 15-ти участников, все с разных уголков Беларуси. Приезжали сюда наши булки из Речицы, Витебска, Полоцка, Минска. У кого-то мама пекла. Все рассказывали свою историю. Я вчера с удовольствием поучаствовала и проголосовала.

В Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки. Булки привезли мастера из разных городов Беларуси-4

Отметим, за титул боролись не только профильные предприятия. Лучшие получили награды. Кстати, посетители торгового центра смогли не только приобрести вкусный товар, но и поучаствовать в мастер-классах. Например, по декорированию пасхальных яиц, росписи имбирных пряников, изготовлению цветов из мастики.

# Пасха # общество # Надежда Лазаревич

Другие новости рубрики

Все новости
Президент направил поздравление с Днём печати: от прессы требуется качественный анализ событий, точность оценок
05 мая 2024 07:58

Президент направил поздравление с Днём печати: от прессы требуется качественный анализ событий, точность оценок

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой
05 мая 2024 07:42

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

Если ночь тёплая и звёздная, урожай будет хороший. Народные приметы на начало мая
04 мая 2024 18:28

Если ночь тёплая и звёздная, урожай будет хороший. Народные приметы на начало мая

Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов
04 мая 2024 18:24

Дождевание, полив и задымление – разбираемся, как спасти деревья и кустарники от майских морозов

Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?
04 мая 2024 18:11

Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?

Мальчик накрыл собой пулемёт! Рассказываем о подвиге 16-летнего Миши Белуша
04 мая 2024 18:09

Мальчик накрыл собой пулемёт! Рассказываем о подвиге 16-летнего Миши Белуша

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить
04 мая 2024 17:25

«Раскол в мире идёт в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада? Анонс «САСС уполномочен заявить

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха
04 мая 2024 17:25

Витебская гимназия №2 снова в топе по итогам олимпиад. Учащиеся рассказали, что помогло им достичь успеха

Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти
04 мая 2024 17:16

Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»
04 мая 2024 17:15

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»

Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11
04 мая 2024 16:59

Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11

За что Президент похвалил военных и почему поляки требуют открыть границу с Беларусью? Анонс «Недели»
04 мая 2024 16:53

За что Президент похвалил военных и почему поляки требуют открыть границу с Беларусью? Анонс «Недели»