В Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки. Булки привезли мастера из разных городов Беларуси
На белорусской земле один из главных атрибутов праздника – кулич. Классический с изюмом, творожный с марципаном. Еще накануне праздника в Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Булки и караваи привезли мастера из разных городов Беларуси. Были представлены около 40 предприятий.
Каждый участник подошел к заданию ответственно и креативно, чтобы удивить покупателя. Кстати, вкусный и красивый кулич определяло народное жюри. У каждого посетителя знаменитого торгового центра была возможность оценить все составляющие. И таким образом выбрать фаворита. Всего необходимо было продегустировать более 230 куличей.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Участвовали все: и легкая промышленность – больше 15-ти участников, все с разных уголков Беларуси. Приезжали сюда наши булки из Речицы, Витебска, Полоцка, Минска. У кого-то мама пекла. Все рассказывали свою историю. Я вчера с удовольствием поучаствовала и проголосовала.
Отметим, за титул боролись не только профильные предприятия. Лучшие получили награды. Кстати, посетители торгового центра смогли не только приобрести вкусный товар, но и поучаствовать в мастер-классах. Например, по декорированию пасхальных яиц, росписи имбирных пряников, изготовлению цветов из мастики.