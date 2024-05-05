В Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки. Булки привезли мастера из разных городов Беларуси

На белорусской земле один из главных атрибутов праздника – кулич. Классический с изюмом, творожный с марципаном. Еще накануне праздника в Минске впервые провели конкурс пасхальной выпечки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Булки и караваи привезли мастера из разных городов Беларуси. Были представлены около 40 предприятий.

Каждый участник подошел к заданию ответственно и креативно, чтобы удивить покупателя. Кстати, вкусный и красивый кулич определяло народное жюри. У каждого посетителя знаменитого торгового центра была возможность оценить все составляющие. И таким образом выбрать фаворита. Всего необходимо было продегустировать более 230 куличей.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Участвовали все: и легкая промышленность – больше 15-ти участников, все с разных уголков Беларуси. Приезжали сюда наши булки из Речицы, Витебска, Полоцка, Минска. У кого-то мама пекла. Все рассказывали свою историю. Я вчера с удовольствием поучаствовала и проголосовала.