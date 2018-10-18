Дорого стоит. Автолюбители недовольны работой новой парковки в районе парка Челюскинцев

Новости Беларуси. Здесь установили шлагбаум и включили паркомат, но у водителей все же остались вопросы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди доступных видов оплаты – только монеты. Парковка также стала дороже – 2 рубля в час. Однако на то есть веские причины: оборудование здесь установили сразу после деноминации. Чтобы настроить паркомат на прием купюр нового образца, потребуется дополнительное время. Цена же за место – фиксированная, ее платят пользователи всех закрытых парковок города.

Александр Фомич:

На данный момент у меня есть монеты. Но если бы были только крупные, пришлось бы куда-то в банк идти.