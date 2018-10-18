Дорого стоит. Автолюбители недовольны работой новой парковки в районе парка Челюскинцев

Новости Беларуси. Здесь установили шлагбаум и включили паркомат, но у водителей все же остались вопросы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Здесь установили шлагбаум и включили паркомат, но у водителей все же остались вопросы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди доступных видов оплаты – только монеты. Парковка также стала дороже – 2 рубля в час. Однако на то есть веские причины: оборудование здесь установили сразу после деноминации. Чтобы настроить паркомат на прием купюр нового образца, потребуется дополнительное время. Цена же за место – фиксированная, ее платят пользователи всех закрытых парковок города.
Александр Фомич:
На данный момент у меня есть монеты. Но если бы были только крупные, пришлось бы куда-то в банк идти.
Олег Лещинский, директор ГП «Парковки столицы»:
Действует тариф на закрытой парковке, оборудованной шлагбаумом. Это два рубля час. Первый и последующий. Проводятся работы по совершенствованию технического оборудования. Планируем, что скоро укомплектуем.