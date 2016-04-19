Ставка на молодых ученых – в НАН Беларуси 20% исследователей моложе 29 лет

Новости Беларуси. Посвятившая себя науке молодежь – достояние страны. О том, как поддержать молодых ученых в их работе, в том числе и на законодательном уровне, говорили 19 апреля в Минске. Тема объединила парламентариев, известных деятелей науки – одним словом, всех, в чьих силах сделать труд современных ученых продуктивнее и успешнее.

Сегодня коллектив исследователей в возрасте до 29 лет в Национальной академии наук составляет пятую часть. НАН готова принимать 300 молодых людей в магистратуру и аспирантуру в год. Большое внимание академия уделяет и ротации кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Казаровец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Молодежь способна креативно мыслить и выдвигать определенные идеи, которые потом можно реализовать в экономику. Если вернуться к приоритетным направлениям на 2016-20 года, то до 65% – это суперсовременные исследования, которые государство ожидает, современных результатов и в технологии, и в биотехнологии, и так далее.