Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц

Новости Беларуси. СТВ ищет новые лица. От ведущих требуется четкая дикция, хорошее знание белорусского и русского языков, от репортеров – креативная подача и умение работать в разных условиях. Ждём ваши резюме по адресу электронной почты contact@ctv.by. Корреспондент Вероника Белозарович пообщались с теми, кто каждый день становится ближе к телезрителю.

Таким его помнит зритель, а было это лет 13 назад. Тогда еще молодой журналист пришел покорять «Столичное телевидение». Сегодня же Сергей Манько – не только лицо канала…

Но и голова всего коллектива службы вещания на Минск и Минскую область. Как и в эфире, он уверенно руководит рабочим процессом, по традиции с утра раздает темы для съемок.

Сергей Манько, заведующий службой вещания на Минск и Минскую область Дирекции информационного вещания:

Чтобы быть хорошим ведущим, нужно разбираться во всем, нужно писать себе тексты. Именно таких людей мы ищем.

А эта темноглазая брюнетка из записи утренней передачи в прямом смысле запрыгнула в студию «Минщины». Сейчас Алена Чернявская подбирает свой очередной наряд для вечернего эфира.

К прямому эфиру Алена шла долго и упорно. Три года работы корреспондентом, и вот она, мечта детства, стала совсем близко. Девушку пригласили на роль ведущей.

Алена Чернявская, ведущая программы «Минщина»:

Каждый прямой эфир – это как полет в космос. Ты в ухе слышишь, как тебе считают – три, два, один. Поехали. И чувствуешь, как сердце начинает стучать.

Сегодня телеканал в поиске новых лиц. Главное – четкая дикция, владение как русским, так и белорусским языком, и, конечно, желание работать, в том числе и над собой. Кстати, об этом не понаслышке знают корреспонденты СТВ.

Ее называют мастером перевоплощений, ведь жизни героев всех своих сюжетов Анастасия Дехтяр проживает сама.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:

Например, ты можешь подоить корову, можешь побыть слесарем. Я даже однажды управляла машиной (да простят меня военные) Тор-М2.

Оставаться интересным для телезрителя Дмитрию Бояровичу уже много лет помогают креатив и желание всегда быть в движении.

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Если вы творческий человек, приходите. Вы здесь найдете огромные возможности, огромное поле для самореализации.