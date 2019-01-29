Прямой эфир

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц

29 января 2019 17:50
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Новости Беларуси. СТВ ищет новые лица. От ведущих требуется четкая дикция, хорошее знание белорусского и русского языков, от репортеров – креативная подача и умение работать в разных условиях.

Ждём ваши резюме по адресу электронной почты contact@ctv.by.  

Корреспондент Вероника Белозарович пообщались с теми, кто каждый день становится ближе к телезрителю.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-1

Таким его помнит зритель, а было это лет 13 назад. Тогда еще молодой журналист пришел покорять «Столичное телевидение». Сегодня же Сергей Манько – не только лицо канала…

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-4

Но и голова всего коллектива службы вещания на Минск и Минскую область. Как и в эфире, он уверенно руководит рабочим процессом, по традиции с утра раздает темы для съемок.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-7

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-9

Сергей Манько, заведующий службой вещания на Минск и Минскую область Дирекции информационного вещания:
Чтобы быть хорошим ведущим, нужно разбираться во всем, нужно писать себе тексты. Именно таких людей мы ищем.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-12

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-14

А эта темноглазая брюнетка из записи утренней передачи в прямом смысле запрыгнула в студию «Минщины». Сейчас Алена Чернявская подбирает свой очередной наряд для вечернего эфира.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-17

К прямому эфиру Алена шла долго и упорно. Три года работы корреспондентом, и вот она, мечта детства, стала совсем близко. Девушку пригласили на роль ведущей.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-20

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-22

Алена Чернявская, ведущая программы «Минщина»:
Каждый прямой эфир – это как полет в космос. Ты в ухе слышишь, как тебе считают – три, два, один. Поехали. И чувствуешь, как сердце начинает стучать.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-25

Сегодня телеканал в поиске новых лиц. Главное – четкая дикция, владение как русским, так и белорусским языком, и, конечно, желание работать, в том числе и над собой. Кстати, об этом не понаслышке знают корреспонденты СТВ.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-28

Ее называют мастером перевоплощений, ведь жизни героев всех своих сюжетов Анастасия Дехтяр проживает сама.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-31

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:
Например, ты можешь подоить корову, можешь побыть слесарем. Я даже однажды управляла машиной (да простят меня военные) Тор-М2.  

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-34

Оставаться интересным для телезрителя Дмитрию Бояровичу уже много лет помогают креатив и желание всегда быть в движении.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-37

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
Если вы творческий человек, приходите. Вы здесь найдете огромные возможности, огромное поле для самореализации.

Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц-40

Вероника Белозарович, СТВ:
Попасть в прямой эфир мечтают, пожалуй, многие. Ведь магия телевидения завораживает буквально с первых секунд нахождения здесь, в студии. 

# Проекты СТВ # общество # Сергей Манько # Алёна Чернявская # Анастасия Дехтяр # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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