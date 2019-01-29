Всё, что поможет туристу ориентироваться в столице. Путеводитель по Минску издали ко II Европейским играм

29 января издание презентовали журналистам. Справочник на двух языках – русском и английском – детально знакомит туристов с городом: как без затруднений добраться до Минска, где можно с пользой провести время, показывает его достопримечательности, и, конечно же, рассказывает про все объекты, на которых пройдут спортивные состязания и где развернутся площадки фан-зон.

Людмила Фокеева, ведущий специалист по городским информационным точкам фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Тираж – более 11 тысяч экземпляров. И более 10 тысяч из них уже доставлены в наши дипломатические представительства, в консульства за рубежом. В основном, конечно, это европейские страны, то есть это страны, которые будут участвовать во II Европейских играх.

Во время Европейских игр у нас будет действовать безвизовый режим. Как им воспользоваться – тоже описано в путеводителе. Чтобы сейчас, его получив, можно было купить будет и посмотреть не только яркие спортивные соревнования, Но и увидеть исторический центр Минска, познакомиться с его монументальной советской архитектурой, увидеть потрясающую современную застройку.

На Международной книжной выставке в Минске также представят уникальный трехтомник Янки Купалы, впервые изданный в Беларуси. Богато иллюстрированная персональная энциклопедия содержит более 3 тысяч статей.