Какие реагенты высыпают на дороги Минска, насколько они опасны и есть ли альтернатива

Новости Беларуси. Какие реагенты высыпают на дороги Минска, рассказали в программе «Большой город».
Новости Беларуси. Какие реагенты высыпают на дороги Минска, рассказали в программе «Большой город».
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Мы используем противогололёдные реагенты, которые соответствуют нормативно-правовым актам и прошли соответствующие испытания. Пользуемся таким реагентом, как галит марки А – это техническая соль. И песчано-соляная смесь на её основе: ХФА-50, ХФА-25, ХФ-5.
Насчёт воздействия на автомобили и обувь людей – я считаю, могут оказывать воздействие.
Поэтому автовладельцам надо к зиме готовиться – где-то надо и подкрасить свой автомобиль, а обувь людей – надо уход за ней осуществлять должным образом.
За границей тоже используют химические реагенты при обработке улиц зимой. Может, где-то смогли отказаться от песчано-соляных смесей?
Олег Лукашенко:
Мы изучаем опыт стран с похожими климатическими условиями. И везде применяется песчано-соляная смесь. Это – страны Прибалтики, Россия, Германия, Канада. Взять Торонто. Мы просчитали, сколько они используют в зимний период соли, мы учли площадь – Минск гораздо меньше.
И получилось, что там они используют в 1,5 раза больше соли в зимний период, чем в Минске.
А есть ли альтернатива песчано-соляной смеси по соотношению цена-эффективность?
Олег Лукашенко:
Альтернативы нет. Цена-эффективность.
К примеру, мы изучали другие реагенты для борьбы с зимней скользкостью, и цена тонны галита марки А – 22 рубля, если взять реагенты на формиатной основе, которые применяются в аэропортах, то цена за тонну – порядка 1 600 рублей.
Ведётся работа по снижению воздействия этих реагентов на окружающую среду.
Олег Лукашенко:
Да. Мы занимаемся данной проблематикой. Конечно, нас беспокоит воздействие реагентов на окружающую среду. Для этого мы очень жёстко контролируем нормы распределения реагентов: это механический способ и электронный. И чётко следим: если где-то идёт превышение, значит, мы быстро реагируем, принимаем меры по устранению данных случаев.