Какие реагенты высыпают на дороги Минска, насколько они опасны и есть ли альтернатива

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Мы используем противогололёдные реагенты, которые соответствуют нормативно-правовым актам и прошли соответствующие испытания. Пользуемся таким реагентом, как галит марки А – это техническая соль. И песчано-соляная смесь на её основе: ХФА-50, ХФА-25, ХФ-5.

Насчёт воздействия на автомобили и обувь людей – я считаю, могут оказывать воздействие.

Поэтому автовладельцам надо к зиме готовиться – где-то надо и подкрасить свой автомобиль, а обувь людей – надо уход за ней осуществлять должным образом.

За границей тоже используют химические реагенты при обработке улиц зимой. Может, где-то смогли отказаться от песчано-соляных смесей?