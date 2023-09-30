Битва за самый большой улов. Как прошёл рыболовный фестиваль в Заславле

Новости Беларуси. Жаркая битва за самый большой улов. В Заславле прошел республиканский рыболовный фестиваль. В ежегодном соревновании участвовали не только профессиональные спортсмены, но и рыбаки-любители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Ловись рыбка большая и маленькая. Прекрасная атмосфера, субботнее утро и солнечная погода. Однако сегодня любители ловли не только наслаждаются процессом, но еще и соревнуются. Азарт здесь не шуточный.

В фестивале участвует больше сотни человек. Они соревнуются в трех дисциплинах рыболовного спорта: лов рыбы фидером, поплавочной удочкой и спиннингом с берега. Ксения Парфенова, несмотря на свой юный возраст, со спиннингом на «ты». Рыбачит с 7 лет, есть и соревновательный опыт. В этом году на зимних состязаниях заняла третье место, словив около 300 граммов ершей и окуней.

Ксения Парфенова, участница фестиваля:

Папа привлек к рыбалке в 7 лет. Я с ним ездила на рыбалку, и потом меня это устроило. И сейчас занимаюсь.

А Александр Литасов соревнуются в дисциплине «лов рыбы фидером». В отличие от других видов рыбной ловли при использовании донной снасти рыбак остается на одном месте, подкармливая рыбу и выжидая, пока она заглотит наживку. Здесь важна тактика и координация движений.

Александр Литасов, участник фестиваля:

Сегодня пока еще мелкая рыба, но все выжидают леща, крупную рыбу. Поэтому кормим точки, ждем, надеемся, что клюнет лещ (бонус) и займем что-то призовое.

Один из самых титулованных участников фестиваля – Евгений Святощик. В его копилке наград победа на чемпионате Европы 2016 года по поплавочной ловле. Тогда за два дня он словил почти 6 килограммов рыбы. Такого результата удалось добиться благодаря постоянным тренировкам. Начиная с мая до ледостава, Евгений практически каждые выходные на водоеме: тренируются или участвует в различных рыболовных соревнованиях. А карьера его началась в 6 лет: стартом стала рыбалка с отцом на Браславских озерах.

Евгений Святощик, участник фестиваля:

У меня отец – рыбак, дедушка, и мне кажется, это передалось по наследству. Просто так рыбалка меня не интересует. Я везде, где есть вода, наловлю рыбы. Меня интересует спорт как средство самоутверждения. Основное условие соревнований – за три часа наловить как можно больше рыбы. Поэтому рыбаки боролись за каждую рыбку, даже самую маленькую. Победителей определят среди взрослых участников, а также среди юниоров до 16 лет.

Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Как показывает опыт проведения таких соревнований, более стабильные и высокие результаты показывают именно спортсмены, потому что у них есть соревновательный опыт, они знают, как найти подход к рыбе в разных условиях. Поэтому, думаю, не будет удивительным, если спортсмены будут на пьедестале. Тем не менее проскакивают иногда и хорошо подготовленные любители.

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Популярность рыбной ловли в стране высокая. На мой взгляд, это соответствует тем условиям, которые сегодня созданы для рыбалки любительской. Это не секрет, что сегодня очень многое делается в стране. Мы зарыбляем водоемы и всячески пропагандируем здоровый образ жизни. Сегодня состоят более 30 тысяч рыболовов любителей.