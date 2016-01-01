Дорога длиною в 15 лет: специальный репортаж к Дню рождения телеканала СТВ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ 1 января принимает поздравления не только по поводу Нового года, но и по случаю юбилея. В этот день в 2001 году в эфир вышел первый выпуск новостей. За время работы наши журналисты объехали все континенты, поднялись на вершины гор и спустились глубоко под землю.

Дорога длиной в 15 лет. Этот путь телеканал СТВ шагал вместе со своими зрителями и, конечно же, своей страной. СТВ 2015-го не похоже на СТВ 2001-го так же, как Беларусь эпохи Евразийского союза не похожа на Беларусь начала века.

Этот ровесник третьего тысячелетия стал свидетелем нашей общей истории. Запуск белорусского спутника, первая пересадка сердца и олимпийский триумф Домрачевой. Об этом мы уже успели вам рассказать, а, главное, пережить вместе с вами, нашими телезрителями. И все это глазами, словами, чувствами и эмоциями большой команды СТВ.

Новости – это то, с чего СТВ начиналось, и то, что во все времена будет лицом нашего телевидения. Эту картинку вы, зрители, каждый день видите на экране. А вот то, что происходит за несколько минут до эфира.

Ирина Ромбальская, ведущая СТВ:

На самом деле, наверное, придя в новости, уже невозможно отсюда уйти. И, наверное, вся моя жизнь в принципе заключается в том, я все новости прокручиваю через себя. Если еду по городу и вижу какую-то аварию, я знаю, что надо позвонить «Столичными подробностям» – вдруг им понадобится.

Однако самая «адреналиновая» профессия – это, конечно, же репортер. За 15 лет журналисты СТВ объехали все континенты, поднялись на вершины гор и спустились глубоко под землю.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы делали такой стендап, когда я стояла на крыше машины, а она двигалась. Это было, конечно, очень страшно. Но мы достигли нужного эффекта, это было очень красиво, прямо сравнивали все с Ван Даммом. Поэтому приходится менять профессию, иногда это даже опасно для жизни. Но что не сделаешь ради хорошего кадра.

XXI век – это большая часть новейшей истории Беларуси. Именно в этот период мы научились прочно стоять на ногах, сами себя кормить и зарабатывать. В это же время растет и развивается наш телеканал. Важнейшие для страны события мы переживаем вместе.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наши корреспонденты работают во всех точках Беларуси. Мы не только о Беларуси рассказываем. В принципе, сегодня технологии, которые мы освоили, позволяют делать репортажи оперативно, быстро из любой точки мира. И даже если мы делаем какие-то фильмы, которыми мы тоже гордимся, фильмы о других странах мира, особенность в том, что теперь наши зрители узнают о мире не глазами американских или российских журналистов, а глазами белорусов.

Это церемония открытия в Минске площади Государственного флага. Чтобы добиться такой разнообразной картинки, за кадром работает почти сотня человек, 12 телекамер и две передвижные студии. Такую масштабную трансляцию СТВ организует впервые.

А это та же площадь три года спустя. Год 2015-й. Инаугурация Президента. За важнейшим политическим событием страна наблюдает тоже глазами операторов СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

15 лет – не возраст, я хочу сказать, потому что это даже не 16. Но для телевидения страны это суверенность национального информационного пространства, это наша общая работа по укреплению суверенной Беларуси.

Год 2014-й. Чемпионат мира по хоккею в Минске гремит на всю планету. Наш телеканал впервые организует выездную студию с видом на главную площадку первенства. За мировыми событиями мы следим вместе в вами в прямом эфире.

Хоккеем в этот год живет вся страна. Многосерийный фильм СТВ «Шайбу! Шайбу!» подогревает интерес к главному спортивному событию. Наши корреспонденты, по сути, нарисовали первую хоккейную видеоэнциклопедию. Этот проект получит специальную премию Президента. Равно как и телемарафон СТВ в год ребенка.

А это главные трофеи белорусской телевизионной отрасли – телевершина. В арсенале СТВ таких наград полсотни. По версии национального конкурса, на нашем телеканале работают лучшие ведущие, репортеры и операторы, а в эфире СТВ лучшие информационные, аналитические и развлекательные программы страны.

Дорога длиною уже 15 лет. СТВ продолжает этот пусть вместе со своей страной и, конечно же, своими зрителями. Чтобы каждый новый день в каждом доме вновь звучало: «В эфире «Столичное телевидение».